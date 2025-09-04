Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: «Δεν έχω καμία εμπλοκή» – Τι είπε για την εγκληματική οργάνωση της Κρήτης και τις κατηγορίες εις βάρος του

Ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ τοποθετήθηκε δημόσια για την εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, και άφησε αιχμές για στοχευμένη διαρροή λόγω της υποψηφιότητάς του για τον μητροπολιτικό θρόνο.

Μιλώντας στο OPEN, o Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε υπήρξε ηγούμενος της Αγίας Τριάδας ούτε κατείχε άλλο εκκλησιαστικό αξίωμα πέρα από εφημέριος στις Στέρνες. «Δεν γνώριζα τίποτα για την κατάσταση αυτή. Με στεναχωρεί ότι μέσα σε μία δικογραφία με τόσα πολλά ονόματα, μόνο το δικό μου έχει δοθεί στην δημοσιότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Και αυτό το γεγονός οτι γίνεται μόνο αυτό, μήπως γίνεται επειδή είμαι υποψήφιος για την Μητρόπολη, μήπως κάποιους δεν τους αρέσει η δική μου υποψηφιότητα για τα Χανιά. Αυτό μόνο ήθελα να σας πω» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο φερόμενο ως «αρχηγό» του κυκλώματος, ο πατέρας Μελχισεδέκ εξήγησε ότι πρόκειται για επιχειρηματία της τοπικής κοινωνίας, ο οποίος έκανε δωρεά με τρόφιμα για τους απόρους της ενορίας τον Δεκαπενταύγουστο. «Ο συγκεκριμένος, όπως πάρα πολλοί που έρχονται στην ενορία, ήταν ένας επιχειρηματίας εδώ της τοπικής κοινωνίας. Ήρθε, έκανε μία δωρεά κάτι τρόφιμα τον Δεκαπενταύγουστο για τους άπορους της ενορίας μας. Τον ευχαρίστησα και δημόσια. Μετά μου ζήτησε να πω στον χώρο του μαζί με άλλους από εδώ, από την ευρύτερη περιοχή, να τελέσουμε έναν αγιασμό. Μου λέει “έχω και ένα εκκλησάκι του Αγίου Λαζάρου” και του λέω “ωραία θα σας φέρω το Τίμιο Λείψανο του Αγίου να προσκυνήσετε, να κάνουμε και τον αγιασμό”. Αυτό όλο».

Στην συνέχεια ξεκαθάρισε πως ουδέποτε ζήτησε πολιτικές παρεμβάσεις ή άλλου είδους ανταλλάγματα. «Ούτε του ζήτησα τίποτα, ούτε ζήτησα πολιτική παρέμβαση, ούτε του ζήτησα να πάρει. Όταν μου είπε αυτό ότι γνωρίζει κάποιους ανθρώπους, του είπα να είναι ευλογημένος. “Κάνε ό,τι θέλεις” του είπα. Δεν ζήτησα ποτέ στην ιερατική μου πορεία και ούτε έχω σκοπό να το κάνω ποτέ αυτό το πράγμα. Μπορείτε να δείτε στην δικογραφία ότι το δικό μου όνομα εμπλέκεται μόνο σε αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία. Και όπως βέβαια και άλλοι που πιθανόν είχαν κάποιες επικοινωνίες μαζί τους. Από εκεί και πέρα δεν έχω καμία άλλη εμπλοκή με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Εγώ σαν κληρικός, όποιος μου ζητήσει να πάω να τελέσω ένα μυστήριο, έναν αγιασμό ή οτιδήποτε, είμαι υποχρεωμένος να το κάνω. Δεν μπορώ να εξετάσω εγώ το μητρώο του καθενός. Και η εκκλησία πρέπει να πηγαίνει παντού» τόνισε.

Ο Πατέρας Μελχισεδέκ απέρριψε κάθε υπόνοια εκβιασμού, δηλώνοντας πως αντιμετωπίζει την υπόθεση ως προσωπική δοκιμασία. «Δεν είχα καμία σχέση με τα συγκεκριμένα πρόσωπα. ΄Έχουμε εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Θεού. Ο ίδιος ο Κύριος συγχώρησε από τον Σταυρό όσους τον συκοφάντησαν. Για μένα αυτό δεν είναι θάνατος αλλά δοκιμασία, από την οποία θα βγω πιο δυνατός πνευματικά», ανέφερε.

Σχετικά με την υποψηφιότητά του για τη Μητρόπολη, σημείωσε ότι «ο αγώνας είναι σκληρός και άνισος».

«Εύχομαι και προσεύχομαι να μην κλονιστεί η πίστη των ανθρώπων στον Χριστό. Για εμάς τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται» κατέληξε.