Ουκρανία: «26 χώρες πρόθυμες να αναπτύξουν δυνάμεις στο πλαίσιο εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας» – Η σύνοδος της Συμμαχίας των προθύμων

«Εικοσιέξι χώρες είναι πρόθυμες να αναπτύξουν δύναμη στο έδαφος, στον αέρα ή στη θάλασσα», στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσε την Πέμπτη, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λίγο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων», στην οποία συμμετείχε στο Παρίσι.

Σε αυτές τις «δυνάμεις διασφάλισης», θα περιλαμβάνεται και η υποστήριξη των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Πρόεδρο της Επιτροπής. Πέρα από τις «δυνάμεις διασφάλισης», η Φον ντερ Λάιεν επισημαίνει ότι «η πρώτη και ισχυρότερη γραμμή εγγυήσεων ασφαλείας είναι οι ισχυρές ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χωρίς περιορισμούς». Αυτό σημαίνει «μόνιμες ένοπλες δυνάμεις που είναι ισχυρές, καλά εξοπλισμένες και σύγχρονες», εξηγεί στη δήλωσή της και τονίζει: «Πρέπει να μετατρέψουμε την Ουκρανία σε ένα ατσάλινο σκαντζόχοιρο, άπεπτο για τους τωρινούς και μελλοντικούς επιτιθέμενους». Παράλληλα, προσθέτει ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να εκπαιδεύει Ουκρανούς στρατιώτες, σχεδόν 90.000 έχουν ήδη εκπαιδευτεί.

Για την Πρόεδρο της Κομισιόν, «εγγύηση ασφαλείας» αποτελεί και η «ισχυρή και αξιόπιστη ευρωπαϊκή αμυντική στάση». «Χρειαζόμαστε αύξηση των αμυντικών επενδύσεων», τονίζει, υπενθυμίζοντας ότι στο «SAFE», το ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμμετέχουν 19 κράτη μέλη, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν θα επενδύσουν μόνο στις δικές τους βιομηχανικές βάσεις στον τομέα της άμυνας, αλλά και στις βάσεις της Ουκρανίας.

Η δήλωση Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ήταν «πολύ ξεκάθαρες» για την «προθυμία τους να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, ύστερα από μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Ρωσίας, προσθέτοντας ότι οι σχετικές εργασίες σχεδιασμού αναμένεται να οριστικοποιηθούν με την Ουάσινγκτον.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία», τόνισε ο Μακρόν μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων», και έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η αμερικανική υποστήριξη για αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας θα οριστικοποιηθεί μέσα «τις επόμενες ημέρες». Ο Μακρόν δήλωσε επίσης ότι Ευρωπαίοι θα επιβάλουν νέες κυρώσεις «σε συνεργασία με τις ΗΠΑ» αν η Μόσχα συνεχίσει να αρνείται την ειρήνη.

Η Ιταλία

Η Ρώμη επανέλαβε, μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων», ότι δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της συνόδου, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, τόνισε «την μη διαθεσιμότητα της Ιταλίας να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία», σύμφωνα με ανακοίνωση,

Η Ρώμη θα μπορούσε «να υποστηρίξει μια πιθανή κατάπαυση του πυρός μέσω πρωτοβουλιών παρακολούθησης και εκπαίδευσης εκτός των συνόρων της Ουκρανίας», αναφέρει ιταλική ανακοίνωση.

Ο φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ δήλωσε σήμερα ότι ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ τόνισε, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του με ευρωπαίους ηγέτες, ότι ΗΠΑ και Ευρώπη θα πρέπει να ενεργήσουν από κοινού για την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

«Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν δύο στόχοι που ξεχωρίζουν: το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και οι σύμβουλοι του προέδρου (των ΗΠΑ) Τραμπ θα συζητήσουν για το θέμα μέσα στο επόμενο 24ωρο», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Φινλανδίας.

Η αντίδραση Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο και οι σύμμαχοι του έχουν την ίδια θεώρηση του γενικού πλαισίου για τις εγγυήσεις ασφαλείας, κατά της μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας και ότι περισσότερες από 24 χώρες διερευνούσαν συγκεκριμένα τον ρόλο που θα μπορούν να παίξουν.

«Κατανοούμε ποιο πρέπει να είναι το θεμέλιο για τις πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας. Υπάρχει ένα βασικό πλαίσιο» είπε ο Ζελέσνκι κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, μετά την σύνοδο. Πρόσθεσε ότι καταρτίζονται έγγραφα με τον κάθε συμμετέχοντα να περιγράφει την φύση της δικής τους δέσμευσης .

Είπε επίσης ότι δεν είναι έτοιμος να αποκαλύψει τον αριθμό των στρατευμάτων που ενδέχεται να ενταχθούν σε μια δύναμη που θα πραγματοποιεί περιπολίες από ξηρά, θάλασσα ή από αέρος.