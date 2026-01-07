Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους και νέες από όλη την ΕΕ

Πάνω από 40.000 18χρονοι και 18χρονες θα ταξιδέψουν δωρεάν με το τρένο σε όλη την Ευρώπη, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασία επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος DiscoverEU της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το πρόγραμμα φέτος απευθυνόταν σε άτομα που γεννήθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2007 και 31ης Δεκεμβρίου 2007, τόσο από κράτη μέλη της ΕΕ όσο και από συνδεδεμένες χώρες του Erasmus+ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία και Τουρκία) και προσέλκυσε 246.782 αιτήσεις. Από το 2018, πάνω από 1,9 εκατομμύρια νέες και νέοι έχουν υποβάλει αίτηση και έχουν δοθεί 431.931 ταξιδιωτικές κάρτες.

Από την Ελλάδα, φέτος, έχουν υποβληθεί 6.261 αιτήσεις και έχουν επιλεγεί 958 άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορούν στην τελευταία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Νοεμβρίου του 2025.

Όσες και όσοι επιλεγούν, εκτός από τις ταξιδιωτικές κάρτες, θα λάβουν και μια εκπτωτική κάρτα που προσφέρει χιλιάδες εκπτώσεις για πολιτιστικές δραστηριότητες, διαμονή, τοπικές μεταφορές, σίτιση και άλλες υπηρεσίες.

Επίσης, το DiscoverEU θα προαγάγει και την «Πυξίδα Πολιτισμού για την Ευρώπη», προωθώντας τις πολιτιστικές διαδρομές DiscoverEU, ένα σύνολο ευρωπαϊκών προορισμών που έχουν επιλεγεί προσεκτικά και απευθύνονται στους λάτρεις του σινεμά, της μόδας, του φαγητού, των καλών τεχνών κ.λπ.

Το πρόγραμμα όσων θα συμμετάσχουν θα περιλαμβάνει ενημερωτικές συναντήσεις πριν από την αναχώρηση, αλλά και συναντήσεις στο πλαίσιο του DiscoverEU. Μία από αυτές τις συναντήσεις θα διοργανωθεί στη Λυών της Γαλλίας τον Ιούλιο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας 2026, με θέμα την αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη. Εκεί θα συγκεντρωθούν πάνω από 200 νέες και νέοι ταξιδιώτες από όλη την Ευρώπη, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το DiscoverEU αποτελεί βασικό μέρος του προγράμματος Erasmus+ και προωθεί την κινητικότητα των νέων, τα φιλικά προς το περιβάλλον ταξίδια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, και την ευρωπαϊκή ενότητα. Φέτος, το DiscoverEU γιορτάζει επίσης τα 40 χρόνια ταξιδιών σε όλη την Ευρώπη χωρίς σύνορα, χάρη στη συμφωνία του Σένγκεν.

«Το DiscoverEU δίνει σε χιλιάδες νέες και νέους Ευρωπαίους την ευκαιρία να εξερευνήσουν την ήπειρό μας, να γνωρίσουν νέους ανθρώπους και να βιώσουν από πρώτο χέρι την αξία της ελεύθερης κυκλοφορίας. Αυτή η ειδική έκδοση για την 40ή επέτειο του Σένγκεν μάς θυμίζει ότι η κινητικότητα είναι ένα δικαίωμα που το εκτιμούμε πολύ -ο ακρογωνιαίος λίθος της κοινής μας ευρωπαϊκής ταυτότητας». τόνισε σε δήλωσή του ο επίτροπος Διαγενεακής Δικαιοσύνης, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γκλεν Μικάλεφ.

Υπενθυμίζεται ότι θα ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις για την πρόσβαση όσων ταξιδεύουν από νησιά και εξόχως απόκεντρες ή απομακρυσμένες περιοχές της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για το DiscoverEU, καθώς και τα αποτελέσματα ανά χώρα είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους: