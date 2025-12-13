Ερντογάν: Η ειρήνη στην Ουκρανία «δεν απέχει πολύ» – Η Μαύρη Θάλασσα «δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πεδίο μάχης»

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έπειτα από τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι ελπίζει πως θα συζητήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο Ουκρανίας–Ρωσίας με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι «η ειρήνη δεν απέχει πολύ».

Τα σχετικά σχόλια έγιναν σε δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του από το Τουρκμενιστάν, όπου συναντήθηκε χθες με τον Πούτιν και δημοσιοποιήθηκε σήμερα το πρωί από το γραφείο του Ερντογάν.

Αναφερόμενος στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, υπογράμμισε ότι η συνεργασία με το Τουρκμενιστάν είναι ιδιαίτερα ισχυρή.

«Οι επιχειρηματίες μας έχουν ολοκληρώσει έργα συνολικής αξίας περίπου 55 δισ. δολαρίων από την ανεξαρτησία του Τουρκμενιστάν. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη 19 έργα αξίας 10 δισ. δολαρίων. Από αυτή την άποψη, το Τουρκμενιστάν είναι η δεύτερη χώρα μετά τη Ρωσική Ομοσπονδία όπου οι εταιρείες μας έχουν υλοποιήσει τα περισσότερα έργα», τόνισε.

Ο Ερντογάν υπενθύμισε ότι το Τουρκμενιστάν απέκτησε καθεστώς μόνιμης ουδετερότητας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 12 Δεκεμβρίου 1995, τονίζοντας: «Διατηρεί με επιτυχία αυτό το καθεστώς εδώ και 30 χρόνια. Επιπλέον, καταβάλλει ιδιαίτερες προσπάθειες για να μετατρέψει την έννοια της ουδετερότητας σε φιλοσοφία ειρήνης».

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις διμερείς συναντήσεις που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σαχμπάζ Σαρίφ.

«Ανταλλάξαμε απόψεις με τον κ. Πούτιν για τις διμερείς μας σχέσεις, τον πόλεμο στην Ουκρανία και περιφερειακά ζητήματα. Διαπιστώσαμε ότι βλέπουμε θετικά τον διάλογο που ξεκίνησε ο κ. Τραμπ και συζητήσαμε μαζί του τις συνεισφορές που μπορεί να προσφέρει η χώρα μας στις προσπάθειες για την ειρήνη», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις λεπτομέρειες της συνάντησής του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ερντογάν έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα παραγωγική, εκτενή και σε βάθος συζήτηση και δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, του εξέφρασα συγκεκριμένα ότι τον περιμένω ανά πάσα στιγμή. Συζητήσαμε επίσης την ανάγκη να συναντηθούμε το συντομότερο δυνατό. Εκείνος είπε: “Θα κρατήσω την υπόσχεσή μου”».

«Ελπίζω να πραγματοποιήσουμε αυτή την επίσκεψη πολύ σύντομα», σχολίασε.

Σε ερώτηση για τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε: «Όπως γνωρίζετε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμπλέκεται σε αυτό το ζήτημα. Πέρα από την εμπλοκή του Τραμπ, ενθαρρύνουμε και την Αμερική. Ο υπουργός Εξωτερικών μας, Χακάν Φιντάν, βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα αρμόδια μέρη στις ΗΠΑ».

«Έπειτα από αυτή τη συνάντηση με τον Πούτιν, ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το σχέδιο ειρήνης και με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η ειρήνη δεν είναι μακριά, το βλέπουμε. Το μόνο που χρειάζεται είναι να στρέψουμε την πορεία μας προς την ειρήνη».

Για τη Μαύρη Θάλασσα είπε «δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πεδίο μάχης. Μια τέτοια κατάσταση θα έβλαπτε μόνο τη Ρωσία και την Ουκρανία και δεν θα τους ωφελούσε σε καμία περίπτωση. Όλοι χρειάζονται ασφαλή ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό πρέπει να διασφαλιστεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Anadolu