Ερντογάν: Η ειρήνη στην Ουκρανία «δεν απέχει πολύ» – Η Μαύρη Θάλασσα «δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πεδίο μάχης»

Σύνοψη από το

  • Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι ελπίζει πως θα συζητήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι «η ειρήνη δεν απέχει πολύ».
  • Για τη Μαύρη Θάλασσα, ο Ερντογάν τόνισε ότι «δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πεδίο μάχης», καθώς μια τέτοια κατάσταση θα έβλαπτε μόνο τη Ρωσία και την Ουκρανία.
  • Ο Τούρκος πρόεδρος είχε παραγωγική συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ανταλλάσσοντας απόψεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ του εξέφρασε συγκεκριμένα ότι «τον περιμένει ανά πάσα στιγμή» στην Τουρκία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ερντογάν: Η ειρήνη στην Ουκρανία «δεν απέχει πολύ» – Η Μαύρη Θάλασσα «δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πεδίο μάχης»
Φωτογραφία αρχείου: Reuters

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έπειτα από τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι ελπίζει πως θα συζητήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο ΟυκρανίαςΡωσίας με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι «η ειρήνη δεν απέχει πολύ».

Τα σχετικά σχόλια έγιναν σε δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του από το Τουρκμενιστάν, όπου συναντήθηκε χθες με τον Πούτιν και δημοσιοποιήθηκε σήμερα το πρωί από το γραφείο του Ερντογάν.

Αναφερόμενος στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, υπογράμμισε ότι η συνεργασία με το Τουρκμενιστάν είναι ιδιαίτερα ισχυρή.

«Οι επιχειρηματίες μας έχουν ολοκληρώσει έργα συνολικής αξίας περίπου 55 δισ. δολαρίων από την ανεξαρτησία του Τουρκμενιστάν. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη 19 έργα αξίας 10 δισ. δολαρίων. Από αυτή την άποψη, το Τουρκμενιστάν είναι η δεύτερη χώρα μετά τη Ρωσική Ομοσπονδία όπου οι εταιρείες μας έχουν υλοποιήσει τα περισσότερα έργα», τόνισε.

Ο Ερντογάν υπενθύμισε ότι το Τουρκμενιστάν απέκτησε καθεστώς μόνιμης ουδετερότητας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 12 Δεκεμβρίου 1995, τονίζοντας: «Διατηρεί με επιτυχία αυτό το καθεστώς εδώ και 30 χρόνια. Επιπλέον, καταβάλλει ιδιαίτερες προσπάθειες για να μετατρέψει την έννοια της ουδετερότητας σε φιλοσοφία ειρήνης».

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις διμερείς συναντήσεις που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σαχμπάζ Σαρίφ.

«Ανταλλάξαμε απόψεις με τον κ. Πούτιν για τις διμερείς μας σχέσεις, τον πόλεμο στην Ουκρανία και περιφερειακά ζητήματα. Διαπιστώσαμε ότι βλέπουμε θετικά τον διάλογο που ξεκίνησε ο κ. Τραμπ και συζητήσαμε μαζί του τις συνεισφορές που μπορεί να προσφέρει η χώρα μας στις προσπάθειες για την ειρήνη», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις λεπτομέρειες της συνάντησής του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ερντογάν έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα παραγωγική, εκτενή και σε βάθος συζήτηση και δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, του εξέφρασα συγκεκριμένα ότι τον περιμένω ανά πάσα στιγμή. Συζητήσαμε επίσης την ανάγκη να συναντηθούμε το συντομότερο δυνατό. Εκείνος είπε: “Θα κρατήσω την υπόσχεσή μου”».

«Ελπίζω να πραγματοποιήσουμε αυτή την επίσκεψη πολύ σύντομα», σχολίασε.

Σε ερώτηση για τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε: «Όπως γνωρίζετε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμπλέκεται σε αυτό το ζήτημα. Πέρα από την εμπλοκή του Τραμπ, ενθαρρύνουμε και την Αμερική. Ο υπουργός Εξωτερικών μας, Χακάν Φιντάν, βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα αρμόδια μέρη στις ΗΠΑ».

«Έπειτα από αυτή τη συνάντηση με τον Πούτιν, ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το σχέδιο ειρήνης και με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η ειρήνη δεν είναι μακριά, το βλέπουμε. Το μόνο που χρειάζεται είναι να στρέψουμε την πορεία μας προς την ειρήνη».

Για τη Μαύρη Θάλασσα είπε «δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πεδίο μάχης. Μια τέτοια κατάσταση θα έβλαπτε μόνο τη Ρωσία και την Ουκρανία και δεν θα τους ωφελούσε σε καμία περίπτωση. Όλοι χρειάζονται ασφαλή ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό πρέπει να διασφαλιστεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Anadolu

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

H άσκηση που ισοδυναμεί με 10.000 βήματα την ημέρα και μας κάνει να δείχνουμε νεότεροι

Νιώθετε κουρασμένοι μετά το μεσημεριανό; Τι σημαίνει και πώς να το αντιμετωπίσετε

ΟΣΥ: Μέχρι πότε υποβάλλονται αιτήσεις για τις 300 νέες θέσεις οδηγών

Μετρό και Ηλεκτρικός: Αγώνας δρόμου για κλιματισμό στους συρμούς «πρώτης γενιάς»

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:59 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ρεύμα έπειτα από ρωσική επίθεση – «Μαζικά πλήγματα» σε κρατικές εγκαταστάσεις

Χιλιάδες άνθρωποι σε επτά επαρχίες της Ουκρανίας έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έπειτα από...
12:18 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Γερμανία: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους σε κεντρικό δρόμο του Μανχάιμ – Τρεις τραυματίες

Ένα μικρό αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στον κεντρικό δρόμο Neckarauer Stra...
10:23 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Ιράν: Υπό κράτηση τα 18 μέλη πληρώματος του τάνκερ που συνελήφθη στον κόλπο του Ομάν

Οι αρχές του Ιράν έθεσαν υπό κράτηση τα 18 μέλη του πληρώματος ενός ξένου πετρελαιοφόρου που σ...
09:04 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Γερμανία: Επέκρινε την κατασκευή τουλάχιστον 760 νέων οικιστικών μονάδων από το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Η κυβέρνηση της Γερμανίας επέκρινε χθες Παρασκευή το Ισραήλ για την έγκριση που παρείχε για τη...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα