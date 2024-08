Εντατικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε θέσεις της Χεζμπολάχ – Μήνυμα στους κατοίκους του νοτίου Λιβάνου

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίς το πρωί της Κυριακής ότι πραγματοποιεί προληπτικά πλήγματα στον Λίβανο, αφού εντόπισε προετοιμασίες για επιθέσεις «μεγάλης κλίμακας» από την υποστηριζόμενη από το Ιράν λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ.

Σε μια αραβόφωνη προειδοποίηση προς τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου, ο στρατός ανέφερε: «Παρακολουθούμε τις προετοιμασίες της Χεζμπολάχ για την πραγματοποίηση επιθέσεων μεγάλης κλίμακας στο ισραηλινό έδαφος κοντά στα σπίτια σας. Βρίσκεστε σε κίνδυνο. Επιτιθέμεθα και εξαλείφουμε τις απειλές της Χεζμπολάχ».

40 lsraeli airstrikes in Lebanon this night! pic.twitter.com/DcDRlQK7Eo

«Οποιοσδήποτε βρίσκεται κοντά σε ζώνες όπου επιχειρεί η Χεζμπολάχ πρέπει να φύγει αμέσως (…) για την προστασία του και την προστασία της οικογένειάς του», αναφέρει ακόμα ο στρατός.

«Σε μια πράξη αυτοάμυνας για την απομάκρυνση αυτών των απειλών, ο (ισραηλινός στρατός) πλήττει τρομοκρατικούς στόχους στο Λίβανο, από τους οποίους η Χεζμπολάχ σχεδίαζε να εξαπολύσει τις επιθέσεις της εναντίον ισραηλινών πολιτών», δήλωσε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Αναφέρθηκε επίσης ότι αργότερα θα διανεμηθούν οδηγίες σε ορισμένες περιοχές του Λιβάνου και ότι οι πολίτες καλούνται να τις ακολουθήσουν στις πλατφόρμες του Εκπροσώπου Τύπου του IDF καθώς και της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου.

Ο Χαγκάρι προειδοποίησε ότι η Χεζμπολάχ «σύντομα θα εκτοξεύσει ρουκέτες και πιθανώς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ».

Οι σειρήνες ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ αμέσως μετά την προειδοποίηση. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ενεργοποίησαν τις σειρήνες της αεράμυνας, που καλούν τους κατοίκους να σπεύσουν σε καταφύγια, στο βόρειο τμήμα της χώρας, τομέα που γειτονεύει με τον Λίβανο.

Footage from the Western Galilee shows the Iron Dome engaging a Hezbollah rocket attack from Lebanon. pic.twitter.com/AKgd9horSm

Μάλιστα σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να έχει ενεργοποιηθεί η ισραηλινή αεράμυνα, το Iron Dome.

Πλάνα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν κάτι που φαινόταν να είναι πλήγματα στο νότιο Λίβανο.

Τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν «κύμα» επιθέσεων σε διάφορα κέντρα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Σύμφωνα με αναφορές, οι IDF επιτέθηκαν μεταξύ άλλων στα Τάιρ Χάρφα, Ντέιρ Σεργιάν και Μπέιτ Γιαχούν.

Οι Αρχές του διεθνούς αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, ανέφεραν ότι θα ανασταλεί η αεροπορική δραστηριότητα από και προς το αεροδρόμιο λόγω της κατάστασης ασφαλείας.

Σε νεότερη ενημέρωση, το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ λέει ότι οι πρωινές πτήσεις θα καθυστερήσουν και θα ανακατευθυνθούν.

🚨#BREAKING: Footage of the huge Israeli attack across Lebanon which is still ongoing. pic.twitter.com/oRN5YG9Pco

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) August 25, 2024