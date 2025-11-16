Ένταση στη Νότια Σινική Θάλασσα: Πλοίο της κινεζικής ακτοφυλακής εισήλθε στα χωρικά ύδατα των υπό ιαπωνική διοίκηση νησιών Σενκάκου

Enikos Newsroom

διεθνή

Ένταση στη Νότια Σινική Θάλασσα: Πλοίο της κινεζικής ακτοφυλακής εισήλθε στα χωρικά ύδατα των υπό ιαπωνική διοίκηση νησιών Σενκάκου

Έντονη κινητικότητα σημειώθηκε στη Νότια Σινική Θάλασσα, καθώς πλοίο της κινεζικής ακτοφυλακής εισήλθε την Κυριακή (16/11) στα χωρικά ύδατα των νησιών Σενκάκου, προκαλώντας νέα αντιπαράθεση ανάμεσα σε Κίνα και Ιαπωνία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κινεζικής ακτοφυλακής, η ενέργεια αυτή αποτελούσε «περιπολία επιβολής δικαιωμάτων», ενώ τονίζεται ότι η διέλευση έγινε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, η παρουσία του κινεζικού σκάφους στα επίμαχα ύδατα επανέφερε στο προσκήνιο τη μακροχρόνια διαμάχη των δύο χωρών για την κυριότητα της περιοχής.

Τα νησιά διοικούνται από την Ιαπωνία, η οποία τα αποκαλεί Σενκάκου, ενώ το Πεκίνο τα αναγνωρίζει ως Ντιαογιού. Οι δύο πλευρές έχουν συγκρουστεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια γύρω από το ζήτημα αυτό, με κάθε επεισόδιο να εντείνει την ένταση στις ήδη εύθραυστες διπλωματικές τους σχέσεις.

Η ιαπωνική πρεσβεία στο Πεκίνο δεν προχώρησε άμεσα σε σχόλιο για το περιστατικό, σύμφωνα με το Reuters, που μετέδωσε πρώτο την είδηση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 χρυσές συμβουλές για μια φλογερή σεξουαλική ζωή, σύμφωνα με ειδικό

Αραιά φρύδια μετά τα 50: Φταίει η εμμηνόπαυση ή τα beauty trends; Τι μπορείτε να κάνετε

Τι είπε ο Μαρινάκης για την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας από την Fitch

Θεσσαλία: Στην πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας στις 23 Νοεμβρίου οι τελικές αποφάσεις αγροτών και κτηνοτρόφων για τα μπλόκα

Siri: «Μιλάει» πλέον με το οικοσύστημα Samsung SmartThings

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
04:55 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Μισέλ Ομπάμα: «Στις ΗΠΑ δυστυχώς δεν είμαστε έτοιμοι για γυναίκα Πρόεδρο – Μη με κοιτάτε καν»

Έναν χρόνο μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της Κάμαλα Χάρις να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές...
04:10 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Κίεβο και Μόσχα σχεδιάζουν νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πριν από τα Χριστούγεννα

Το Κίεβο και η Μόσχα ετοιμάζονται να ξαναρχίσουν τις ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου, οι οποίες ...
03:40 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Μεξικό: Διαδηλώσεις κατά της εγκληματικότητας και της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα ασφάλειας

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο (15/11) στην πρωτεύουσα του Μεξικού και σε άλλες πόλ...
02:40 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσε σκαλωσιά σε εργασίες στο μετρό – Νεκρός ένας εργάτης

Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όταν σκαλωσιά κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ε...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα