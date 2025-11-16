Ένταση στη Νότια Σινική Θάλασσα: Πλοίο της κινεζικής ακτοφυλακής εισήλθε στα χωρικά ύδατα των υπό ιαπωνική διοίκηση νησιών Σενκάκου

Έντονη κινητικότητα σημειώθηκε στη Νότια Σινική Θάλασσα, καθώς πλοίο της κινεζικής ακτοφυλακής εισήλθε την Κυριακή (16/11) στα χωρικά ύδατα των νησιών Σενκάκου, προκαλώντας νέα αντιπαράθεση ανάμεσα σε Κίνα και Ιαπωνία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κινεζικής ακτοφυλακής, η ενέργεια αυτή αποτελούσε «περιπολία επιβολής δικαιωμάτων», ενώ τονίζεται ότι η διέλευση έγινε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, η παρουσία του κινεζικού σκάφους στα επίμαχα ύδατα επανέφερε στο προσκήνιο τη μακροχρόνια διαμάχη των δύο χωρών για την κυριότητα της περιοχής.

Τα νησιά διοικούνται από την Ιαπωνία, η οποία τα αποκαλεί Σενκάκου, ενώ το Πεκίνο τα αναγνωρίζει ως Ντιαογιού. Οι δύο πλευρές έχουν συγκρουστεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια γύρω από το ζήτημα αυτό, με κάθε επεισόδιο να εντείνει την ένταση στις ήδη εύθραυστες διπλωματικές τους σχέσεις.

Η ιαπωνική πρεσβεία στο Πεκίνο δεν προχώρησε άμεσα σε σχόλιο για το περιστατικό, σύμφωνα με το Reuters, που μετέδωσε πρώτο την είδηση.