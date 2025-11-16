Λευτέρης Πετρούνιας-Βασιλική Μιλλούση: Γενέθλια για την κόρη τους, Σοφία – Το πάρτι και η εντυπωσιακή τούρτα

Enikos Newsroom

lifestyle

Λευτέρης Πετρούνιας-Βασιλική Μιλλούση: Γενέθλια για την κόρη τους, Σοφία – Το πάρτι και η εντυπωσιακή τούρτα

Μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Λευτέρης Πετρούνιας, μέσα από μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης δημοσίευσε φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων της μεγαλύτερης κόρης του, Σοφίας, αποτυπώνοντας τη χαρά και την αγάπη της οικογένειάς του.

Στην πρώτη φωτογραφία, ο Λευτέρης Πετρούνιας ποζάρει χαμογελαστός δίπλα στη σύζυγό του, Βασιλική Μιλλούση, και τις δύο κόρες τους, μπροστά σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό γεμάτο ροζ, μωβ και λιλά μπαλόνια, που δημιουργούσαν μια ονειρική ατμόσφαιρα.

Στη δεύτερη φωτογραφία, ξεχωρίζει η διώροφη τούρτα της μικρής Σοφίας, στολισμένη με λεπτομέρειες που φανερώνουν τη φροντίδα και την αγάπη των γονιών της.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Λευτέρης Πετρούνιας έγραψε: «Να είσαι πάντα χαμογελαστή όπως και σήμερα αστερίνα μας. Σ’ αγαπώ μέχρι τον ουρανό», στέλνοντας το δικό του τρυφερό μήνυμα στην κόρη του.

01:40 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

