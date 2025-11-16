Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσε σκαλωσιά σε εργασίες στο μετρό – Νεκρός ένας εργάτης

Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όταν σκαλωσιά κατέρρευσε κατά τη διάρκεια εργασιών στο μετρό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας εργάτης και να τραυματιστούν άλλοι δύο.

Το δυστύχημα συνέβη στο 6ο υπόγειο επίπεδο εργοταξίου όπου εκτελούνταν εργασίες σκυροδέτησης για την επέκταση της γραμμής 7 του μετρό, κοντά στην αποβάθρα Καμπατάς, στην οδό Μετζλίς-ι Μεμπουσάν της περιοχής Μπέγιογλου. Οι συνθήκες της κατάρρευσης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο εκείνη τη στιγμή εργάζονταν πέντε εργάτες. Δύο από αυτούς κατάφεραν να διασωθούν μόνοι τους, ενώ οι άλλοι τρεις εγκλωβίστηκαν και στη συνέχεια απεγκλωβίστηκαν από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ο διευθυντής Υγείας της Περιφέρειας Κωνσταντινούπολης, Δρ. Αμπντουλάχ Εμρέ Γκιουνέρ, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ένας από τους τραυματίες ήταν σε καλή κατάσταση, ενώ οι άλλοι δύο έφεραν πολλαπλά τραύματα. Δυστυχώς, ο ένας από τους δύο πιο σοβαρά τραυματίες, 44 ετών, κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή. Σε μεταγενέστερη ανάρτηση, ο Γκιουνέρ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και πρόσθεσε πως οι άλλοι δύο εργάτες εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Bu akşam Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında gerçekleşen kısmi göçük ihbarı üzerine, 4 ambulans, 2 UMKE ekibi ve 16 sağlık personeli süratle olay yerine sevk edilmiştir. Göçükten etkilenen 3 yaralı işçi ambulanslarla hastanelerimize nakledilmiştir. Yaralılardan 1’inin… — Doç. Dr. Abdullah Emre Güner (@dr_aemreguner) November 15, 2025

Σε ανακοίνωση του Δήμου Κωνσταντινούπολης (İBB), τονίζεται ότι το δυστύχημα συνέβη στις 20:54 τοπική ώρα, κατά τη διάρκεια εργασιών σκυροδέτησης στο επίπεδο -6 του σταθμού Καμπατάς, όταν κατέρρευσε η σκαλωσιά και παγιδεύτηκαν πέντε εργάτες. Ο Δήμος ανακοίνωσε επίσης ότι έχει ξεκινήσει διοικητική έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Kabataş Metro şantiye alanında meydana gelen göçükte hastanede tedavisi devam eden işçilerimizden 1’i, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vefat eden işçimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Diğer 2 işçimizin tedavileri sürmektedir. — Doç. Dr. Abdullah Emre Güner (@dr_aemreguner) November 15, 2025

Πηγή: CNN Turk