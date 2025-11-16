Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσε σκαλωσιά σε εργασίες στο μετρό – Νεκρός ένας εργάτης

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσε σκαλωσιά σε εργασίες στο μετρό – Νεκρός ένας εργάτης

Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όταν σκαλωσιά κατέρρευσε κατά τη διάρκεια εργασιών στο μετρό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας εργάτης και να τραυματιστούν άλλοι δύο.

Το δυστύχημα συνέβη στο 6ο υπόγειο επίπεδο εργοταξίου όπου εκτελούνταν εργασίες σκυροδέτησης για την επέκταση της γραμμής 7 του μετρό, κοντά στην αποβάθρα Καμπατάς, στην οδό Μετζλίς-ι Μεμπουσάν της περιοχής Μπέγιογλου. Οι συνθήκες της κατάρρευσης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο εκείνη τη στιγμή εργάζονταν πέντε εργάτες. Δύο από αυτούς κατάφεραν να διασωθούν μόνοι τους, ενώ οι άλλοι τρεις εγκλωβίστηκαν και στη συνέχεια απεγκλωβίστηκαν από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ο διευθυντής Υγείας της Περιφέρειας Κωνσταντινούπολης, Δρ. Αμπντουλάχ Εμρέ Γκιουνέρ, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ένας από τους τραυματίες ήταν σε καλή κατάσταση, ενώ οι άλλοι δύο έφεραν πολλαπλά τραύματα. Δυστυχώς, ο ένας από τους δύο πιο σοβαρά τραυματίες, 44 ετών, κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή. Σε μεταγενέστερη ανάρτηση, ο Γκιουνέρ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και πρόσθεσε πως οι άλλοι δύο εργάτες εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Κωνσταντινούπολης (İBB), τονίζεται ότι το δυστύχημα συνέβη στις 20:54 τοπική ώρα, κατά τη διάρκεια εργασιών σκυροδέτησης στο επίπεδο -6 του σταθμού Καμπατάς, όταν κατέρρευσε η σκαλωσιά και παγιδεύτηκαν πέντε εργάτες. Ο Δήμος ανακοίνωσε επίσης ότι έχει ξεκινήσει διοικητική έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: CNN Turk

