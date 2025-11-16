Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο οδηγός της ομάδας μπάσκετ του Περιστερίου – Το αποκάλυψε ο προπονητής της ομάδας των δυτικών προαστίων, Βασίλης Ξανθόπουλος

Η Καρδίτσα κέρδισε το Περιστέρι με 88-74 και η ομάδα του κόουτς Παπανικολόπουλου έδειξε από την αρχή ότι θέλει να επιβάλει τον ρυθμό της. Η συνέχεια της βραδιάς, ωστόσο, πήρε άλλη τροπή όταν στην αίθουσα της συνέντευξης Τύπου έγινε γνωστό ένα δυσάρεστο γεγονός.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος, προπονητής του Περιστερίου στάθηκε μπροστά στα μικρόφωνα και, πριν σχολιάσει το παιχνίδι, αποκάλυψε ότι ένας από τους οδηγούς της ομάδας των δυτικών προαστίων έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.

Ο ίδιος δήλωσε: «Αρχικά, να αφήσουμε λίγο το παιχνίδι. Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά όλων μας, καθώς ένας από τους οδηγούς της ομάδας μας, ο Νίκος Μπαφάκης, σήμερα σκοτώθηκε σε τροχαίο, οπότε στέλνω τα συλλυπητήριά στην οικογένειά του. Δυστυχώς, είναι έτσι η ζωή, είναι ένα πολύ δύσκολο γεγονός για όλη την ομάδα, για την οικογένειά του κυρίως και ήταν μία δύσκολη μέρα».