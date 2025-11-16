Παιανία: Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στην Λεωφόρο Λαυρίου – «Κρατούσε το χέρι της συζύγου του ενώ ξεψυχούσε»

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Παιανία το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (15/11) στη Λεωφόρο Λαυρίου, όπου ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο. Βίντεο-ντοκουμέντο αποτυπώνει την πορεία του μοιραίου οχήματος, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν την ανείπωτη σύγκρουση που βάφτηκε με αίμα.

Τροχαίο στην Παιανία: Νεκροί 2 ηλικιωμένοι μετά τη σύγκρουση στη Λεωφόρο Λαυρίου

Στα πλάνα που παρουσίασε το Mega, διακρίνεται καρέ-καρέ η στιγμή του δυστυχήματος. Το αυτοκίνητο του ζευγαριού κινείται επί της Λεωφόρου Λαυρίου, όταν ο οδηγός φαίνεται να επιχειρεί στροφή, περνώντας στο αντίθετο ρεύμα. Μέσα σε δευτερόλεπτα, συγκρούεται μετωπικά με ένα γκρι όχημα μεγάλου κυβισμού, προκαλώντας σκηνές απόλυτης καταστροφής.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που τα δύο αυτοκίνητα μετατράπηκαν σε άμορφη μάζα σιδερικών. Πόρτες και εξαρτήματα εκτοξεύτηκαν μέτρα μακριά, ενώ η γυναίκα έχασε τη ζωή της ακαριαία. Ο άνδρας της, σύμφωνα με μαρτυρίες, έμεινε να της κρατά το χέρι μέχρι την τελευταία του πνοή. Όπως ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας: «Κρατούσε το χέρι της γυναίκας του, γύρισε να δει πώς είναι και ξεψυχούσε».

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής, που πραγματοποίησαν οργανωμένη επιχείρηση απεγκλωβισμού των δύο άτυχων ανθρώπων. Κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής επεσήμαναν ότι τα τροχαία στο συγκεκριμένο σημείο είναι συχνά και θανατηφόρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχουν χαθεί πολλές ανθρώπινες ζωές εδώ πέρα».

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του δεύτερου οχήματος είναι καλά στην υγεία του.

