Τροχαίο στην Παιανία: Νεκροί 2 ηλικιωμένοι μετά τη σύγκρουση στη Λεωφόρο Λαυρίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Νεκροί είναι οι δύο ηλικιωμένοι επιβαίνοντες του ενός αυτοκινήτου, που συγκρούστηκε με άλλο όχημα λίγο μετά τις 10:15 το πρωί του Σαββάτου (15/11) στη Λεωφόρο Λαυρίου στα Γλυκά Νερά, στο ρεύμα προς Παιανία.

Τα θύματα, ένας ηλικιωμένος άνδρας και μια γυναίκα, ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Στο σημείο βρέθηκαν και επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

 

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

