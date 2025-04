Έλον Μασκ: Τα λεφτά που προσέφερε στην St. Clair για να κρατήσει «μυστική» τη γέννηση του 14ου παιδιού του – Ο εξωφρενικός λόγος που απαίτησε να γεννήσει με καισαρική

Η υπόθεση του Έλον Μασκ και της 26χρονης συντηρητικής influencer Ashley St. Clair αποκτά νέα διάσταση, καθώς για πρώτη φορά αποκαλύπτονται λεπτομέρειες για τη σύλληψη του επτά μηνών γιου τους, Ρωμύλου, αλλά και για το παρασκήνιο μιας σειράς οικονομικών συμφωνιών και απαιτήσεων του δισεκατομμυριούχου που ήθελε να κρατήσει την ύπαρξη του παιδιού μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, που αναφέρεται στη «λεγεώνα» του ιδιοκτήτη της πλατφόρμας Χ, ο Ρωμύλος δεν ήταν αποτέλεσμα δωρεάς σπέρματος -όπως συνηθίζει να κάνει ο Μασκ, που έχει τουλάχιστον 14 παιδιά με τέσσερις διαφορετικές γυναίκες- αλλά συνευρέσεως των δύο κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην Καραϊβική για την Πρωτοχρονιά.

Η St. Clair υποστήριξε πως ο Μασκ της έκανε αρχικά προσφορά άνω των 15 εκατομμυρίων δολαρίων για να μην αποκαλύψει την ύπαρξη του παιδιού τους.

Όπως δήλωσε η ίδια, η σύλληψη έγινε στο ταξίδι στο Σεν Μπαρτς και όχι μέσω δωρεάς σπέρματος.

«Την πρώτη φορά που κάναμε σεξ, άρχισε να αστειεύεται ότι πρέπει να “διαλέξουμε όνομα” για το παιδί μας», δήλωσε η St. Clair, η οποία αποκάλυψε επίσης ότι ο Μασκ συζητούσε επανειλημμένα μαζί της την ιδέα να κάνουν παιδιά κατά τη διάρκεια της σύντομης σχέσης τους.

Όταν, δε, εκείνη του είπε πως ήταν σε ωορρηξία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, εκείνος απάντησε: «Τι περιμένουμε;».

Το ρεπορτάζ της WSJ υποστηρίζει ότι υπήρχε μια σειρά συμφωνιών που διαχειριζόταν ο Jared Birchall, διαχειριστής των οικονομικών του Μασκ, ο οποίος σύμφωνα με το δημοσίευμα έκανε τις διαπραγματεύσεις με τις γυναίκες στις οποίες ο Μασκ προσφερόταν και επιθυμούσε να γονιμοποιήσει.

Ανάμεσά τους και η influencer κρυπτονομισμάτων Tiffany Fong, η οποία φέρεται να απέρριψε την πρόταση.

Μετά τη γέννηση του παιδιού, ο ιδρυτής της SpaceX φέρεται να πρόσφερε αρχικά στη St. Clair 15 εκατομμύρια δολάρια και μηνιαία διατροφή 100.000 δολαρίων, υπό αυστηρούς όρους.

Όμως οι απαιτήσεις του δεν σταματούσαν εκεί. Σύμφωνα με την έκθεση, ο Μασκ επέμενε να γεννηθεί το παιδί με καισαρική γιατί πίστευε πως ο φυσιολογικός τοκετός περιορίζει το μέγεθος του εγκεφάλου του βρέφους.

Επίσης, απαιτούσε να μην γίνει περιτομή στο βρέφος.

Η St. Clair, ωστόσο, δήλωσε ότι προχώρησε σε φυσιολογικό τοκετό και έκανε περιτομή στο παιδί, καθώς είναι εβραϊκής καταγωγής.

Ο Μασκ φέρεται να ζήτησε επίσης να μην αναγράφεται το όνομά του στο πιστοποιητικό γέννησης, επικαλούμενος λόγους ιδιωτικότητας, ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

Σύμφωνα με τη St. Clair, της έστειλε μήνυμα στο οποίο έλεγε πως «είναι το νούμερο δύο μετά τον Τραμπ για δολοφονία», επισημαίνοντας τη σημασία της μυστικότητας.

Η ίδια αρνήθηκε να υπογράψει τη συμφωνία, λέγοντας χαρακτηριστικά σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Birchall τον Δεκέμβριο: «Δεν θέλω ο γιος μου να νιώθει ότι είναι ένα μυστικό».

Ο Birchall φέρεται να την πίεσε να υπογράψει. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους ανθρώπους να μοιράζονται πληροφορίες για τη ζωή του. Είναι ο μεγαλύτερος “κεραυνός” στον πλανήτη», της είπε.

Ο Μασκ, από την πλευρά του, δεν έχει παραδεχθεί δημόσια ότι είναι ο πατέρας του παιδιού. Σε ανάρτησή του στο X είχε γράψει: «Δεν ξέρω αν το παιδί είναι δικό μου ή όχι, αλλά δεν είμαι αντίθετος στο να το μάθω. Δεν χρειάζεται δικαστική εντολή».

I don’t know if the child is mine or not, but am not against finding out. No court order is needed.

Despite not knowing for sure, I have given Ashley $2.5M and am sending her $500k/year.

— Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2025