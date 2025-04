Η «λεγεώνα» του Μασκ για την αποκάλυψη: Πώς ο δισεκατομμυριούχος σχεδιάζει να αφήσει πίσω του έναν στρατό απογόνων

Ο Έλον Μασκ δεν χτίζει απλώς την αυτοκρατορία του, διευθύνοντας επιχειρήσεις τεχνολογίας, αλλά και δημιουργώντας μια «λεγεώνα» παιδιών.

Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας στρατολογεί υποψήφιες μητέρες στο X για να εκπληρώσει τον στόχο του να καταπολεμήσει τη μείωση του πληθυσμού, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στη Wall Street Journal. Μια γυναίκα φέρεται να μίλησε για το «δράμα του χαρεμιού» στο περιβάλλον του Μασκ.

Ο 53χρονος είναι γνωστό ότι είναι πατέρας 14 παιδιών από τέσσερις διαφορετικές μητέρες, συμπεριλαμβανομένης της μουσικού Grimes. Ο πραγματικός αριθμός των παιδιών του Μασκ θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερος, δήλωσαν πηγές στην εφημερίδα «The Wallstreet Journal». Ο δισεκατομμυριούχος της Tesla λέγεται ότι αναφέρεται στα παιδιά του ως «λεγεώνα», παραπέμποντας στον αρχαίο ρωμαϊκό στρατό.

Ο Μασκ συχνά αλληλεπιδρά με λιγότερο γνωστούς χρήστες στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης μέσω δημόσιων απαντήσεων και άμεσων μηνυμάτων, τα οποία μερικές φορές οδηγούν σε συζητήσεις σχετικά με την απόκτηση των μωρών του, δήλωσαν άνθρωποι που έχουν δει αυτές τις αλληλεπιδράσεις.

Αφού ο Μασκ γνώρισε τη συντηρητική influencer Ashley St. Clair το 2023, την ακολούθησε στο X και άρχισε να αλληλεπιδρά με τις αναρτήσεις της. Αμέσως μετά, ο δισεκατομμυριούχος προσκάλεσε την St. Clair στο Σαν Φρανσίσκο, όπου η σχέση τους έγινε ερωτική.

Ο Μασκ φέρεται να είπε στην St. Clair να «διαλέξει ένα όνομα» για το μελλοντικό τους παιδί αφού κοιμήθηκαν μαζί την πρώτη φορά. Κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου ταξιδιού στο St. Barts, έμεινε έγκυος στο παιδί τους, το οποίο ο Μασκ τώρα αρνείται να αναγνωρίσει δημόσια ως δικό του, σύμφωνα με την St. Clair.

Ενώ η St. Clair ήταν έγκυος, ο Μασκ φέρεται να πρότεινε να φέρουν και άλλες γυναίκες, ώστε να μπορούν να κάνουν περισσότερα παιδιά με ταχύτερο ρυθμό.

«Για να φτάσουμε σε επίπεδο λεγεώνας πριν από την αποκάλυψη, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε παρένθετες μητέρες», είπε ο Μασκ στην St. Clair σε ένα γραπτό μήνυμα που περιήλθε στην κατοχή της Journal.

Σύμφωνα με την ευρέως γνωστή άποψη του Μασκ -την οποία πλέον συμμερίζονται πολλοί άνθρωποι σε συντηρητικούς κύκλους- «ο πολιτισμός θα καταρρεύσει» αν οι άνθρωποι δεν αρχίσουν να κάνουν περισσότερα μωρά.

«Νομίζω ότι οι περισσότερες χώρες θα πρέπει να θεωρούν το ποσοστό γεννήσεων ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που πρέπει να λύσουν», δήλωσε ο Μασκ σε επενδυτικό συνέδριο στη Σαουδική Αραβία πέρυσι. «Αν δεν δημιουργήσετε νέους ανθρώπους, δεν υπάρχει ανθρωπότητα και όλες οι πολιτικές του κόσμου δεν έχουν σημασία».

«Πρέπει να κάνεις τα λόγια σου πράξη», πρόσθεσε όταν τον ρώτησαν αστειευόμενος αν κάνει το καθήκον του. «Έτσι, έχω πολλά παιδιά και ενθαρρύνω τους άλλους να κάνουν πολλά παιδιά».



Η WSJ ανέφερε ότι ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, χρησιμοποιεί τον πλούτο του για να εξαγοράσει τη σιωπή των μαμάδων του μέσω ρήτρας εμπιστευτικότητας που ενσωματώνεται στις συμφωνίες πληρωμής.

