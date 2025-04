Νέα διαμάχη μεταξύ Μασκ και Σεντ Κλερ: «Δεν ξέρω αν το παιδί είναι δικό μου – Σου έχω στείλει 2,5 εκατ. δολάρια» – «Είσαι ανώριμος» του απάντησε η influencer

Ενώ η Tesla αντιμετωπίζει ισχυρές πιέσεις στην αγορά και ο Έλον Μασκ βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών εξελίξεων, μέσω του ρόλου ως συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ, η προσωπική του ζωή μετατρέπεται σε ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης. Η συντηρητική influencer Άσλεϊ Σεντ Κλερ, η οποία ισχυρίζεται ότι έχει αποκτήσει το 13ο παιδί του δισεκατομμυριούχου, τον κατηγορεί ότι έχει μειώσει σημαντικά τη διατροφή του φερόμενου παιδιού τους.

Ο Μασκ, από την πλευρά του, απάντησε δημοσίως στις κατηγορίες μέσω X, διαψεύδοντας τα λεγόμενά της και θέτοντας υπό αμφισβήτηση την πατρότητα.

Ο Έλον Μασκ απάντησε στις καταγγελίες της Άσλεϊ Σεντ Κλερ (Ashley St. Clair), δηλώνοντας ότι δεν είναι βέβαιος για την πατρότητα του παιδιού.

«Δεν ξέρω αν το παιδί είναι δικό μου ή όχι, αλλά δεν έχω πρόβλημα να το μάθω», έγραψε στο X. «Δεν χρειάζεται δικαστική εντολή».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, παρά την αβεβαιότητά του, έχει ήδη καταβάλει 2,5 εκατομμύρια δολάρια στη Σεντ Κλερ και της στέλνει 500.000 δολάρια ετησίως.

I don’t know if the child is mine or not, but am not against finding out. No court order is needed.

Despite not knowing for sure, I have given Ashley $2.5M and am sending her $500k/year.

