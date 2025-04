ChatGPT: Πώς ξεκίνησε το trend με το Studio Ghibli που δίχασε το διαδίκτυο – AI επανάσταση ή μια νέα μορφή αντιγραφής;

Το διαδίκτυο έχει κατακλυστεί από εικόνες εμπνευσμένες από τις animation ταινίες του εμβληματικού Studio Ghibli, που δημιουργούνται μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Το φαινόμενο αυτό εκτοξεύτηκε στα trends κάθε πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης μετά την παρουσίαση της νέας γεννήτριας εικόνων (image generator) GPT-4o της OpenAI, εγείροντας ερωτήματα για την ηθική και τα όρια της τεχνολογίας στην τέχνη.

Η διαμάχη ενισχύθηκε από παλαιότερες δηλώσεις του Χαγιάο Μιγιαζάκι (Hayao Miyazaki), που είχε εκφράσει την έντονη αποστροφή του για το αυτοματοποιημένο animation.

Η τεχνητή νοημοσύνη και το στυλ Ghibli

Κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής παρουσίασης των νέων δυνατοτήτων του ChatGPT και του Sora, η OpenAI μετέτρεψε μια σέλφι σε anime καρέ, το οποίο έμοιαζε με την χαρακτηριστική αισθητική του Studio Ghibli.

Ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, επιβεβαίωσε ότι η επιλογή του συγκεκριμένου ύφους δεν ήταν τυχαία, δηλώνοντας στο Χ: «Βάλαμε πολλή σκέψη στα αρχικά παραδείγματα που δείχνουμε όταν παρουσιάζουμε μια νέα τεχνολογία».

Η OpenAI φαίνεται πως ανέμενε την απήχηση που θα είχε το στυλ Ghibli, με τον Άλτμαν να αλλάζει ακόμα και τη φωτογραφία του προφίλ του σε μια εικόνα που ακολουθεί αυτή το στυλ.

we are launching a new thing today—images in chatgpt! two things to say about it: 1. it’s an incredible technology/product. i remember seeing some of the first images come out of this model and having a hard time they were really made by AI. we think people will love it, and we… — Sam Altman (@sama) March 25, 2025



Έτσι, το trend πήρε τεράστιες διαστάσεις, με χρήστες να δημιουργούν τις δικές τους anime εκδοχές εικόνων και βίντεο.

It’s been 24 hours since OpenAI unexpectedly shook the AI image world with 4o image generation. Here are the 14 most mindblowing examples so far (100% AI-generated): 1. Studio ghibli style memespic.twitter.com/E38mBnPnQh — Barsee 🐶 (@heyBarsee) March 26, 2025

Η απήχηση των νέων δυνατοτήτων του ChatGPT στους χρήστες του διαδικτύου ήταν τόσο μεγάλη, που ανάγκασε τον Άλτμαν να απευθύνει έκκληση στον κόσμο να «σταματήσει» γιατί «οι εργαζόμενοι πρέπει κάποια στιγμή να ξεκουραστούν».

can yall please chill on generating images this is insane our team needs sleep — Sam Altman (@sama) March 30, 2025



Μάλιστα, ακόμα και ο Λευκός Οίκος συμμετείχε σε αυτό, δημοσιεύοντας ένα αμφιλεγόμενο tweet που προκάλεσε αντιδράσεις.

Η κληρονομιά του Studio Ghibli

Το Studio Ghibli, που ιδρύθηκε το 1985 από τους Hayao Miyazaki, Isao Takahata και Toshio Suzuki, θεωρείται ένα από τα κορυφαία στούντιο animation παγκοσμίως.

Έχει χαρίσει στον κινηματογράφο ταινίες-ορόσημα, όπως το «Spirited Away», το «My Neighbor Totoro» και το «Princess Mononoke», οι οποίες ξεχωρίζουν για την αισθητική, το συναίσθημα και τη μοναδική αφήγηση.

This four second crowd scene from Studio Ghibli’s The Wind Rises (2013) took animator Eiji Yamamori 1 year and 3 months to complete pic.twitter.com/RyOngP2o60 — Anime Aesthetics (@anime_twits) March 27, 2025



Όμως, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη μίμηση του στυλ Ghibli έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο αντιβαίνει στη φιλοσοφία του Miyazaki, ο οποίος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η δημιουργία τέχνης απαιτεί ανθρώπινο συναίσθημα και εμπειρία.

Miyazaki: «Είναι προσβολή για τη ζωή»

Οι δηλώσεις του Miyazaki από το 2016, στο ντοκιμαντέρ «Never-Ending Man: Hayao Miyazaki», έχουν επανέλθει στην επικαιρότητα. Σε μια σκηνή, όπου του παρουσιάστηκε ένα AI animation, ο εμβληματικός δημιουργός αντέδρασε έντονα.

«Όποιος δημιουργεί αυτά τα πράγματα δεν έχει ιδέα τι είναι ο πόνος. Νιώθω αηδιασμένος. Αν θέλετε πραγματικά να φτιάξετε κάτι ανατριχιαστικό, μπορείτε να το κάνετε. Δεν θα ήθελα ποτέ να ενσωματώσω αυτή την τεχνολογία στη δουλειά μου. Το θεωρώ προσβολή για τη ζωή».

Όταν του εξήγησαν ότι στόχος των προγραμματιστών είναι να δημιουργήσουν μια μηχανή που θα ζωγραφίζει όπως οι άνθρωποι, ο Miyazaki σχολίασε: «Νιώθω ότι πλησιάζουμε στο τέλος των καιρών. Οι άνθρωποι χάνουν την πίστη στον εαυτό τους».

Since this utter garbage is trending, we should take a look at what Hayao Miyazaki, the founder of Studio Ghibli, said about machine created art. https://t.co/1TMPcFGIJE pic.twitter.com/IvaM9WZL3T — Nuberodesign (@nuberodesign) March 26, 2025

Το trend που εξαπλώθηκε παντού – Από τον Στάθη Ψάλτη στον Τραμπ

Παρά τις αντιδράσεις, πολλοί χρήστες στα social media έχουν χρησιμοποιήσει το ChatGPT για να δημιουργήσουν anime εκδοχές γνωστών σκηνών από ταινίες και σειρές αλλά και από προσωπικές τους φωτογραφίες.

Iconic movie scenes, Studio Ghibli style. This is so much fun! pic.twitter.com/LwjkNjcEV9 — Mufaddal Durbar (@MDurbar) March 26, 2025

El 97% de los usuarios de X no paran de ver animaciones como esta y no saben cómo hacerlas. Es el estilo Studio Ghibli y se hace con IA. Y con este hilo, vas a aprender a hacerlo tú también🧵 (Guarda para después 🎟️) pic.twitter.com/8uPWlVZOIQ — Fran Actúa (@Fran_actua) March 29, 2025

Φυσικά, δεν έλειψε και η μετατροπή σε διάσημων, κλασικών πλέον meme σε anime εικόνες, στο ύφος και την αισθητική του Ghibli.

Here’s how you can restyle any image into the viral studio ghibli style: 1) Upload image in ChatGPT 4o

2) Prompt: “restyle image in studio ghibli style keep all details”

3) Wait 2 – 5 min

4) Download and share pic.twitter.com/h5ger1PMWB — Ran (@RanIarovich) March 26, 2025

Do you think studio ghibli memes are stupid? pic.twitter.com/I3TGUTTmhg — meme bastard (@mask_bastard) March 26, 2025



Στην Ελλάδα, viral έγιναν εικόνες με τον Στάθη Ψάλτη στο «Βασικά Καλησπέρα σας» και τους «Απαράδεκτους» σε στυλ Studio Ghibli.



Σε διεθνές επίπεδο, μία από τις πιο δημοφιλείς δημιουργίες ήταν η μετατροπή της πρόσφατης συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βανς στον Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και αυτή για την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου στους Δίδυμους Πύργους.

Para hacer una imagen al estilo viral del Studio Ghibli: 1. Subir imagen en ChatGPT 4o

2. Prompt: “Rediseña la imagen al estilo Studio Ghibli y conserva todos los detalles”.

3. Espera de 2 a 5 minutos

4. Descargar y compartir Y como bonus, lo mejor que he visto en X:👇 pic.twitter.com/y9tuUe1v8z — Fran Actúa (@Fran_actua) March 30, 2025

no fucking way dude, this studio ghibli thing has gone way too far pic.twitter.com/CVtafrKbFN — doomer (@uncledoomer) March 26, 2025

Παραγωγοί του Realfm μετατρέπονται σε Disney χαρακτήρες

O Realfm 97,8 και οι παραγωγοί του Μάνος Νιφλής και Παναγιώτης Στάθης, «συνάντησαν» τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και το αποτέλεσμα ήταν… «μαγικό».

Όπως σχολιάζει και στη σχετική του ανάρτηση στο Instagram ο ραδιοφωνικός σταθμός, κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με τη φημισμένη Disneyland, «Επόμενη στάση: RealLand».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Real (@realgroupgreece)

Απάντηση της OpenAI στις αντιδράσεις για τα δικαιώματα

Η τεχνολογία της OpenAI έχει δεχθεί κριτική για πιθανές παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων. Πολλοί χρήστες αναρωτήθηκαν αν το GPT-4o εκπαιδεύτηκε χρησιμοποιώντας ταινίες του Studio Ghibli χωρίς άδεια.

Η OpenAI απάντησε μέσω δήλωσης στο Mashable.

«Στόχος μας είναι να δίνουμε στους χρήστες όσο το δυνατόν περισσότερη δημιουργική ελευθερία. Αποτρέπουμε τη δημιουργία εικόνων στο στυλ συγκεκριμένων ζώντων καλλιτεχνών, αλλά επιτρέπουμε ευρύτερα στυλ στούντιο — τα οποία οι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσουν και να μοιραστούν μερικές πραγματικά απολαυστικές και εμπνευσμένες πρωτότυπες δημιουργίες θαυμαστών. Συνεχίζουμε να μαθαίνουμε από τη χρήση στον πραγματικό κόσμο και θα προσαρμόζουμε τις πολιτικές μας αναλόγως».

Ωστόσο, η εταιρεία δεν ξεκαθάρισε αν έχει εξασφαλίσει κάποια άδεια από το Studio Ghibli ή αν οι ταινίες του περιλαμβάνονταν στα δεδομένα εκπαίδευσης του AI μοντέλου.

Σύμφωνα με την τεχνική αναφορά του GPT-4o, «Το μοντέλο μπορεί να δημιουργήσει εικόνες που μοιάζουν με την αισθητική κάποιων καλλιτεχνών, όταν το όνομά τους χρησιμοποιείται στην προτροπή».

Η OpenAI διαβεβαίωσε ότι υπάρχει μηχανισμός άρνησης όταν οι χρήστες προσπαθούν να δημιουργήσουν εικόνες στο στυλ ζώντων καλλιτεχνών. Ωστόσο, η αναπαραγωγή της αισθητικής ενός ολόκληρου στούντιο, όπως του Ghibli, παραμένει επιτρεπτή — και το debate γύρω από την AI art μόλις ξεκίνησε.