Έλον Μασκ: Κάλεσε τον βασιλιά Κάρολο να διαλύσει το κοινοβούλιο για να προκηρυχθούν νέες βουλευτικές εκλογές

Ο Έλον Μασκ επέκρινε τις βρετανικές αρχές κάνοντας σφάλματα κρίσης και βασιζόμενος σε λανθασμένες πληροφορίες, δήλωσε σήμερα ένας υπουργός της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ, την επομένη της επίθεσης που εξαπέλυσε ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίστηκε το Λονδίνο μια υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών κοριτσιών.

Αφού ανέλαβαν την εξουσία οι Εργατικοί, τον περασμένο Ιούλιο, ο Μασκ πολλαπλασίασε τα αρνητικά σχόλιά του για την κατάσταση στη Βρετανία και επικρίνει συχνά την κυβέρνηση του Στάρμερ. Δήλωσε μάλιστα ότι ο βασιλιάς Κάρολος θα πρέπει να διαλύσει το κοινοβούλιο για να προκηρυχθούν νέες βουλευτικές εκλογές.

Την Πέμπτη, ο Μασκ θυμήθηκε πώς οι βρετανικές αρχές χειρίστηκαν μια τεράστια υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης περισσότερων από 1.500 νεαρών κοριτσιών, που ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80 και έγινε γνωστή πριν από περίπου δώδεκα χρόνια. Οι περισσότεροι από τους δράστες ήταν άνδρες καταγόμενοι από το Πακιστάν και οι βρετανικές αρχές κατηγορήθηκαν ότι δεν αντιλήφθηκαν το μέγεθος της υπόθεσης. Η ακροδεξιά εκμεταλλεύτηκε το θέμα για να μιλήσει για «αστυνομία δύο ταχυτήτων».

Στις αλλεπάλληλες αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Χ, της οποίας είναι ιδιοκτήτης, ο Μασκ ισχυρίστηκε ότι στη Βρετανία η αστυνομία χρειάζεται την έγκριση του γενικού εισαγγελέα (CPS) για να ασκήσει διώξεις σε δράστες σοβαρών εγκλημάτων, όπως σε βιαστές. «Ποιος ήταν επικεφαλής της COS όταν οι συμμορίες των βιαστών εκμεταλλεύτηκαν τα νεαρά κορίτσια χωρίς να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη; Ο Κιρ Στάρμερ», έγραψε σε μια ανάρτηση.

«Πιστεύω ότι ορισμένες από τις επικρίσεις που διατυπώνει ο Έλον Μασκ είναι σφάλματα κρίσης και σίγουρα προέρχονται από κακή πληροφόρηση», σχολίασε σήμερα ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, στον τηλεοπτικό σταθμό ITV News. «Όμως είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε με τον Έλον Μασκ ο οποίος, νομίζω, έχει σημαντικό ρόλο να παίξει με το δίκτυό του για να μας βοηθήσει, όπως και άλλες χώρες, να αντιμετωπίσουμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα», πρόσθεσε.

«Αν θέλει να εργαστεί μαζί μας και να σηκώσει τα μανίκια, θα χαρούμε να τον υποδεχτούμε», συνέχισε ο Στρίτινγκ.

Μέσα σε 24 ώρες, ο Μασκ ανήρτησε περισσότερα από 40 μηνύματα στην πλατφόρμα Χ για αυτήν την παλιά υπόθεση. Ταυτόχρονα, ζήτησε την απελευθέρωση του ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, ο οποίος καταδικάστηκε τον Οκτώβριο σε φυλάκιση 18 μηνών επειδή αγνόησε μια δικαστική απόφαση που του απαγόρευε να επαναλάβει δυσφημιστικά σχόλια για έναν Σύρο πρόσφυγα.

Starmer was complicit in the RAPE OF BRITAIN when he was head of Crown Prosecution for 6 years.

Starmer must go and he must face charges for his complicity in the worst mass crime in the history of Britain.

— Elon Musk (@elonmusk) January 3, 2025