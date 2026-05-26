Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο κοντά στα Στενά του Ορμούζ λίγες ώρες μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία Αρχείου: @themaritimenet/X
Έκρηξη σημειώθηκε σε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά του Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, λίγες ώρες μετά τις αμερικανικές επιδρομές σε ιρανικούς πυραυλικούς στόχους και σκάφη που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, τοποθετούσαν νάρκες στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO), η έκρηξη προκάλεσε ζημιές κοντά στην ίσαλο γραμμή του πλοίου ενώ αυτό έπλεε περίπου 60 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μουσκάτ, στον Κόλπο του Ομάν.

Ο πλοίαρχος ανέφερε ότι η έκρηξη προήλθε από «εξωτερική πηγή», ενώ μέρος καυσίμων διέρρευσε στη θάλασσα. Η UKMTO διευκρίνισε ότι το πλήρωμα και το πλοίο παραμένουν ασφαλή.

Η UKMTO ανακοίνωσε ότι το πλοίο Olympic Life και το πλήρωμά του είναι ασφαλείς, αν και μέρος των καυσίμων κίνησης του δεξαμενόπλοιου κατέληξε στη θάλασσα. Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα.

Χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας MarineTraffic, το ελληνικής πλοιοκτησίας Very Large Crude Carrier (VLCC) έπλεε ανοιχτά του Μουσκάτ περίπου στις 10:00 ώρα Ελλάδας, κατευθυνόμενο προς την έξοδο του Κόλπου του Ομάν, χωρίς να μεταφέρει φορτίο.

Η εταιρεία τεχνικής διαχείρισης του πλοίου, Springfield Shipping, ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από αντικείμενο αγνώστου ταυτότητας περίπου στις 12:20 ώρα Ελλάδας, ωστόσο παραμένει σταθερό και πλήρως επιχειρησιακό.

«Σύμφωνα με αρχική εκτίμηση, υπάρχει ζημιά σε μία από τις δεξαμενές καυσίμων του πλοίου. Μετά το περιστατικό εντοπίστηκε ιριδίζουσα πετρελαϊκή μεμβράνη στη θάλασσα», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της στο Reuters, προσθέτοντας ότι η διαρροή έχει πλέον περιοριστεί.

Συνδέεται με την εταιρεία του Ωνάση

Το Olympic Life ανήκει στην εταιρεία Olympic Shipping & Management με έδρα την Αθήνα, η οποία αποτελεί διάδοχο της Olympic Management που είχε ιδρύσει ο Αριστοτέλης Ωνάσης, σύμφωνα με στοιχεία του Ιδρύματος Ωνάση που επικαλείται το Reuters.

Η εταιρεία δεν προχώρησε άμεσα σε περαιτέρω σχόλιο για το περιστατικό.

 

