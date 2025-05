Εκλογές στην Αλβανία: Χαμηλή προσέλευση και κύμα καταγγελιών – Ο Έντι Ράμα σε βίντεο- σόου τρολάρει την «εκλογική σιωπή»

Με φόντο την έντονη πολιτική αντιπαράθεση και σωρεία καταγγελιών για παρατυπίες, άνοιξαν σήμερα, Κυριακή 11 Μαΐου 2025, οι κάλπες στην Αλβανία.

Ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα διεκδικεί μια τέταρτη θητεία στην ηγεσία της χώρας, ενώ η αντιπολίτευση, με επικεφαλής τον Σαλί Μπερίσα, επιχειρεί να ανατρέψει την πολυετή κυριαρχία του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Όπως αναφέρει το himara.gr, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, έως τις 10:00 το πρωί είχαν προσέλθει στις κάλπες μόλις 149.977 πολίτες, με τη συμμετοχή να ανέρχεται στο 13,24% σε 1.692 από τα συνολικά 5.225 εκλογικά τμήματα.

Τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης προειδοποιούν ότι η αποχή ενδέχεται να ξεπεράσει το 50%.

Η εκλογική αναμέτρηση στιγματίζεται από σειρά σοβαρών καταγγελιών και περιστατικών που έχουν διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας σε πολλές περιοχές.

Στον Δήμο Φοινίκης, η διαδικασία διεκόπη στα χωριά Δίβρη και Χαλιο, έπειτα από καταγγελίες υποψηφίων της αντιπολίτευσης για σοβαρές παρατυπίες και απόπειρες αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος, με αναφορές για «γέμισμα» των καλπών.

Στα δύο χωριά έχουν ήδη αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η Δίβρη είναι η γενέτειρα του υποψηφίου Βασίλη Λάγιου, ο οποίος «κατεβαίνει» με το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Ράμα.

Στα χωριά Γράβα και Γαρδικάκι δεν ξεκίνησε η ψηφοφορία, καθώς τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν προσήλθαν για τα απαραίτητα υλικά για την λειτουργία των εκλογικών κέντρων.

Στο Φιέρι, καταγράφηκε απώλεια 500 ψηφοδελτίων, εκ των οποίων μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί μόνο 47.

Στο Πόγραδετς, σημειώθηκε επεισόδιο με λεκτικές και σωματικές επιθέσεις εναντίον ψηφοφόρων.

Στην Κούκες, ένας 27χρονος συνελήφθη καθώς στην κατοχή του βρέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό, με τις αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενο εξαγοράς ψήφων.

Στο Ρεσέν, συνελήφθη ο σύζυγος υποψήφιας καθώς φέρεται να παρεμπόδιζε ψηφοφόρους ευρισκόμενος υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στο Πεκίν, η διαδικασία αντιμετώπισε δυσκολίες με την ταυτοποίηση των εκλογέων, με αποτέλεσμα να γίνεται χειροκίνητη καταγραφή των ψηφοφόρων.

Παράλληλα, η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK) έχει ήδη δεχθεί 44 αναφορές για εκλογικά αδικήματα, κυρίως από τις περιοχές του Φιέρι, του Δυρραχίου και του Ελμπασάν.

Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, εμφανίστηκε σήμερα σε βίντεο από το χωριό Σουρέλ, λίγη ώρα μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, συνοδευόμενος από την σύζυγό του, Λίντα Ράμα, και κατοίκους της περιοχής.

Election day in Albania. Prime Minister Edi Rama voting in Tirana. He runs for the forth consecutive term in a hoppless and divided country pic.twitter.com/cplsva1Qzu

— Skerdilajd Zaimi (@SkerdilajdZ) May 11, 2025