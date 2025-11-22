ΕΕ: Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία – «Οποιαδήποτε στοιχεία σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ απαιτούν τη σύμφωνη γνώμη μας»

Ηγέτες της ΕΕ σε κοινή δήλωση από το Γιοχάνεσμπουργκ, το Σάββατο, σημειώνουν ότι το αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων για την ειρήνη στην Ουκρανία αποτελεί μια βάση «που απαιτεί επιπρόσθετη δουλειά» και διαμηνύουν ότι οποιαδήποτε απόφαση αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ απαιτεί την σύμφωνη γνώμη τους.

Οι ηγέτες επισημαίνουν πως «ανησυχούν για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας», οι οποίοι θα καταστήσουν την Ουκρανία ευάλωτη σε επιθέσεις.

Οι επικεφαλής των χωρών της Ομάδας των Επτά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ για να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μποϊκοτάρισε τη σύνοδο κορυφής.

«Το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι απαραίτητα για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Πιστεύουμε, επομένως, ότι το σχέδιο αποτελεί μια βάση που θα απαιτήσει επιπλέον εργασία», δήλωσαν οι ηγέτες.

«Είμαστε σαφείς ως προς την αρχή ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία. Μας απασχολούν επίσης οι προτεινόμενοι περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, οι οποίοι θα έκαναν την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση.

«Είμαστε έτοιμοι να δεσμευτούμε για να διασφαλίσουμε ότι η μελλοντική ειρήνη θα είναι βιώσιμη», ανέφεραν. Οι ηγέτες πρόσθεσαν ότι οποιαδήποτε στοιχεία σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα απαιτούν τη σύμφωνη γνώμη τους.

Τη δήλωση υπογράφουν οι Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα για την ΕΕ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, όπως και οι πρωθυπουργοί του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, της Ιρλανδίας Μίχαλ Μάρτιν, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, της Ολλανδίας Ντικ Σχόοφ, της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε.

Οι συναντήσεις στην Γενεύη

Σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας από τις χώρες της Ε3 θα συναντηθούν με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη αύριο, Κυριακή, προκειμένου να συζητήσουν το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον για την Ουκρανία, είπαν αξιωματούχοι στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Η Ε3 είναι μια ανεπίσημη συμμαχία ασφαλείας της Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας. Μια κυβερνητική πηγή στη Γερμανία είπε πως ένα ευρωπαϊκό προσχέδιο ειρηνευτικής πρότασης, που βασίζεται στο αμερικανικό σχέδιο, εστάλη στην Ουκρανία και στη διοίκηση των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, τη Δευτέρα, ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν κατά τη διάρκεια μιας Συνόδου ΕΕ-Αφρικής, στη Λουάντα, προκειμένου να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Το αμερικανικό προσχέδιο της πρότασης των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι αναγκαία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», έγραψε ο Κόστα σε μια ανάρτηση στο Χ.

«Είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε πως μια μελλοντική ειρήνη είναι βιώσιμη. Έχω προσκαλέσει και τους 27 ηγέτες της ΕΕ για μια ειδική συνάντηση για την Ουκρανία, στο περιθώριο μιας Συνόδου ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα τη Δευτέρα».