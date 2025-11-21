ΕΕ: Δεν έχει λάβει επισήμως το σχέδιο εκεχειρίας των ΗΠΑ για την Ουκρανία – O Ζελένσκι θα μιλήσει με Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΕΕ: Δεν έχει λάβει επισήμως το σχέδιο εκεχειρίας των ΗΠΑ για την Ουκρανία – O Ζελένσκι θα μιλήσει με Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ
Φωτογραφία: Reuters

Η ΕΕ δεν έχει λάβει επισήμως το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία και σκοπεύει να συζητήσει για το θέμα στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 αυτό το σαββατοκύριακο στο Γιοχάνεσμπουργκ, δήλωσαν σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ουκρανία: Τι προβλέπει το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για εκεχειρία – Η πρώτη αντίδραση του Ζελένσκι και γιατί ανησυχεί η Ευρώπη

«Κανένα σχέδιο δεν έχει παρουσιαστεί επισήμως στην ΕΕ», δήλωσε ο Κόστα όταν ρωτήθηκε σχετικά στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Γιοχάνεσμπουργκ. «Σε αυτό το στάδιο δεν έχει νόημα να το σχολιάζουμε», πρόσθεσε.

«Δημοσιοποιήθηκε ένα σχέδιο 28 σημείων. Θα συζητήσουμε για την κατάσταση, τόσο με τους Ευρωπαίους ηγέτες όσο και με τους ηγέτες εδώ στο περιθώριο της G20. Θα επικοινωνήσω επίσης με τον (Ουκρανό) πρόεδρο (Βολοντίμιρ) Ζελένσκι», σχολίασε από την πλευρά της η Φον ντερ Λάιεν.

Ουκρανία: Το Κίεβο συνεχίζει τις τεχνικές συζητήσεις για το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ – Το Κρεμλίνο λέει πως δεν έχει ενημερωθεί

Παράλληλα η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, καθώς είναι θύμα επίθεσης, ενώ πρόσθεσε ότι οι κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας πλήττουν την οικονομία της.

«Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται πάνω μας διότι δεν πρόκειται απλώς για επίθεση εναντίον της, αλλά για μια επίθεση εναντίον των αρχών του Χάρτη του ΟΗΕ», σημείωσε. «Έχουμε υιοθετήσει 19 πακέτα κυρώσεων και πρόκειται για σκληρές κυρώσεις», τόνισε η φον ντερ Λάιεν.

«Το βλέπει κανείς όταν παρατηρεί τις αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ρωσική οικονομία, τον αυξανόμενο πληθωρισμό, τα αυξανόμενα επιτόκια και την υπερθέρμανση της πολεμικής οικονομίας. Αργά αλλά σταθερά τα στοιχεία δείχνουν ότι οι κυρώσεις είναι σκληρές», επεσήμανε.

Νωρίτερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, είχε σημειώσει ότι η ΕΕ θα υποστηρίξει οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία εφόσον αυτό θα προσφέρει δίκαιη ειρήνη με διάρκεια και με την προϋπόθεση ότι σε αυτό θα συμμετέχουν Βρυξέλλες και Κίεβο.

«Σε ό,τι αφορά το ειρηνευτικό σχέδιο το οποίο, όπως κατανοούμε παρουσιάστηκε στον πρόεδρο Ζελένσκι, πάντα λέγαμε ότι προκειμένου να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο πρέπει να αποτελούν μέρος του η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι», δήλωσε η Κάλας σε ομιλία της από τις Βρυξέλλες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα έχει σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό ομόλογό του Κιρ Στάρμερ για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλες παραχωρήσεις στη Ρωσία, ανακοίνωσαν σήμερα στο AFP ένας Ουκρανός και ένας Βρετανός αξιωματούχος.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο, τον Γερμανό καγκελάριο και τον Βρετανό πρωθυπουργό προβλέπεται για τα μέσα της ημέρας, διευκρίνισε στο AFP υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ουκρανικής προεδρίας, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Κυβερνητική πηγή της Βρετανίας δήλωσε επίσης στο Reuters ότι ο Στάρμερ θα μετάσχει σήμερα σε τηλεφωνική συνομιλία μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο για το αμερικανο-ρωσικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Μερτς ματαίωσε νωρίτερα εκδήλωση για να μετάσχει στην τηλεφωνική συνομιλία, δήλωσαν δύο κυβερνητικές πηγές στο Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

