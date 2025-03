Διευθύνων Σύμβουλος του Χίθροου: «Το αεροδρόμιο δεν μπορεί να προφυλαχτεί 100% από ορισμένα περιστατικά»

Ο διευθύνων σύμβουλος του Χίθροου, Τόμας Γουόλντμπι, δήλωσε ότι το αεροδρόμιο δεν μπορεί να προφυλαχτεί 100% από ορισμένα έκτακτα περιστατικά, μετά την πυρκαγιά σε υποσταθμό που έθεσε εκτός λειτουργίας την ηλεκτροδότηση του αεροδρομίου, την Παρασκευή (21/3).

«Αυτό (η παροχή ρεύματος) είναι λίγο αδύναμο σημείο», δήλωσε ο Γουόλντμπι στους δημοσιογράφους έξω από το αεροδρόμιο. «Αλλά φυσικά από απρόοπτα ορισμένων μεγεθών δεν μπορούμε να προφυλαχθούμε 100% και αυτό είναι ένα από αυτά».

Ο Γουόλντμπι είπε επίσης πως κάτι τέτοιο δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, σημειώνοντας πως οι διαδικασίες μετά τη διακοπή της ηλεκτροδότησης «λειτούργησαν όπως έπρεπε». Διευκρίνισε ωστόσο ότι τα εφεδρικά συστήματα δεν είναι σχεδιασμένα για να λειτουργήσουν όλο το αεροδρόμιο.

“Our back up systems have worked the way they should. Our crisis management has worked the way it should.”

