Τουρκία: Με διαδηλώσεις και αποχή από τα μαθήματα συνεχίζουν οι φοιτητές τις διαμαρτυρίες για την σύλληψη του Ιμάμογλου

Στους δρόμους και σήμερα οι φοιτητές, στην Τουρκία, συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες για την σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου και την ακύρωση του πτυχίου του από το Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης.

Οι φοιτητικές διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν την Τετάρτη μετά την ανάκληση του πτυχίου του δημάρχου Κωνσταντινούπολης. Ακολούθησε και η σύλληψή του. Σε πολλές πόλεις, ειδικά στην Κωνσταντινούπολη, οι φοιτητές διαδηλώνουν σήμερα στις πανεπιστημιουπόλεις και στους δρόμους. Μεγάλη διαδήλωση είναι σε εξέλιξη και απόψε έξω από το Δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης.

Στην Κωνσταντινούπολη, φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Γαλατασαράι, το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Yıldız, το Πανεπιστήμιο του Μαρμαρά και το Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών Mimar Sinan αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν ένα «Μεγάλο Πανεπιστημιακό Συλλαλητήριο».

Στο Beyazıt, οι φοιτητές κρατούσαν πανό που έγραφαν «Το Πανεπιστήμιο δεν αποτίει φόρο τιμής», «Φοβάστε, είμαστε εμείς, οι άνθρωποι» και «Παραιτηθείτε και πάμε σπίτι». Η συγκέντρωση έγινε στην κεντρική πύλη του πανεπιστημίου.

Οι φοιτητές φώναζαν συνθήματα όπως «Χαιρετίσματα στο METU, συνέχισε την αντίσταση», «Πήδα, πήδα, αυτός που δεν πηδά είναι ο Ταγίπ», «Παντού Ταξίμ, παντού αντίσταση» και «Κυβέρνηση παραιτήσου».

— Scholar On The Move (@merj) March 21, 2025

Today, students from across #Istanbul , #Türkiye , are protesting in front of Istanbul University in the Beyazıt district. I stand with you. May you stay safe, may your voices be heard, and may justice prevail. #ScholarOnTheMove Video from Istanbul’s Resisting University Students pic.twitter.com/yqlwc7vlTn

Τελικά, το χθεσινό κάλεσμα των φοιτητών του METU για «μποϊκοτάζ» είχε σήμερα ανταπόκριση. Οι φοιτητές στο Beyazıt αποφάσισαν να απέχουν από τα μαθήματα. Αντίστοιχα, οι φοιτητές των άλλων πανεπιστημίων θα ξεκινήσουν το μποϊκοτάζ στα μαθήματα από την Δευτέρα.

Στις συγκεντρώσεις των φοιτητών συμμετείχαν και πολιτικοί. Ο πρόεδρος του CHP στην Κωνσταντινούπολη, ο Özgür Çelik, ο αντιπρόεδρος του EMEP İskerder Bayhan και βουλευτές του TİP έδωσαν το «παρών» στις φοιτητικές διαδηλώσεις.

Στην Σμύρνη έγιναν επίσης διαδηλώσεις φοιτητών και η αστυνομία επιχείρησε να τις διαλύσει με αντλίες νερού.

The moment when students tried to break through a police blockade in Izmir today.

Students are at the forefront of the ongoing anti-government protests that are shaking Türkiye. pic.twitter.com/XitPud5y7K

— red. (@redstreamnet) March 21, 2025