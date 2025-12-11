Δανία: Η σαμπάνια του γάμου της Νταϊάνα και του Καρόλου δεν βρήκε αγοραστή

Μια σπάνια φιάλη σαμπάνιας, magnum Dom Pérignon Vintage 1961, που σερβιρίστηκε στον γάμο της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του πρίγκιπα της Ουαλίας το 1981 δεν κατάφερε να βρει αγοραστή, σε μια δημοπρασία σήμερα στη Δανία.

Με την αξία του να εκτιμάται μεταξύ 68.000 και 80.000 ευρώ, αυτό το μπουκάλι που χαρακτηρίζεται «μοναδικό και πολύ ιδιαίτερο» από τον οίκο Bruun Rasmussen δεν πουλήθηκε, αναφέρεται στον ιστότοπό του.

Στη φιάλη, η οποία ανήκει σε έναν ιδιώτη συλλέκτη που επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, είχε γίνει ετικετοποίηση με την ευκαιρία του γάμου της Νταϊάνα με τον Κάρολο, ο οποίος τελέστηκε την 29η Ιουλίου του 1981 και τον οποίο παρακολούθησαν από τις οθόνες τους εκατοντάδες εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως.

«Υπάρχουν μόνο δώδεκα φιάλες magnum, και αυτή είναι μια μεταξύ αυτών», είχε εξηγήσει ο Τόμας Ρόζενταλ Άντερσεν, επικεφαλής κρασιών στον οίκο δημοπρασιών Bruun Rasmussen, στις αρχές Δεκεμβρίου, όταν παρουσίαζε το επιβλητικό μπουκάλι με την ετικέτα που ήταν ήδη λίγο κιτρινισμένη.

Ήδη το 2004, μια σαμπάνια magnum δεν είχε κερδίσει το ενδιαφέρον ενός νέου ιδιοκτήτη, σε μια δημοπρασία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο οίκος Heritage Auction είχε πουλήσει μία σαμπάνια magnum αυτού του έτους παραγωγής έναντι περίπου 12.000 δολαρίων.

