Δανία: Η πρωθυπουργός Φρεντέρικσεν θα συναντήσει αντιπροσωπεία των ΗΠΑ σήμερα στην Κοπεγχάγη

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, θα συναντήσει αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου που επισκέπτεται την Κοπεγχάγη σήμερα και το Σάββατο, όπως επιβεβαίωσε το γραφείο της στο Γαλλικό Πρακτορείο. Στη συνάντηση θα παρευρεθεί και ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, ενώ η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο της πρωθυπουργού.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία, υπό τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Κρις Κουνς, βρίσκεται στη Δανία προκειμένου να έχει επαφές με πολιτικούς, επιχειρηματίες και μέλη του κοινοβουλίου. Στο γκρουπ συμμετέχουν οι γερουσιαστές Κρις Κουνς, Ντικ Ντάρμπιν, Πίτερ Γουέλς και Τζιν Σαχίν από το Δημοκρατικό Κόμμα, καθώς και οι Ρεπουμπλικανοί Τομ Τίλις και Λίζα Μαρκόφσκι. Τη Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπούν οι Δημοκρατικοί Στένι Χόγιερ, Γκρέγκορι Μικς, Μαντλίν Ντιν, Σάρα Τζέικομπς και Σάρα ΜακΜπράιντ.

Η επίσκεψη αυτή γίνεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για τις σχέσεις ΗΠΑ – Δανίας, καθώς ευρωπαϊκή στρατιωτική αποστολή αναχώρησε πρόσφατα για τη Γροιλανδία, αυτόνομο έδαφος της Δανίας. Η Κοπεγχάγη έχει ήδη εκφράσει τη «θεμελιώδη διαφωνία της» με την Ουάσινγκτον σχετικά με το ενδεχόμενο απόκτησης του νησιού, το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι επιθυμεί να ελέγξει, κατηγορώντας τη Δανία πως δεν διασφαλίζει επαρκώς την ασφάλεια της περιοχής.

Σύμφωνα με τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Κρις Κουνς, «η δικομματική αποστολή θα συζητήσει με τους Δανούς οικοδεσπότες για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική και την περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων». Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικανός Τομ Τίλις σημείωσε πως «είναι σημαντικό το Κογκρέσο να δείξει ενότητα, στηρίζοντας τους συμμάχους μας και σεβόμενο την κυριαρχία της Δανίας και της Γροιλανδίας».

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών στην Κοπεγχάγη, η αμερικανική αντιπροσωπεία θα μεταβεί στην Ελβετία, όπου θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.