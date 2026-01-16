Δανία: Η πρωθυπουργός Φρεντέρικσεν θα συναντήσει αντιπροσωπεία των ΗΠΑ σήμερα στην Κοπεγχάγη

Σύνοψη από το

  • Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, θα συναντήσει αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου στην Κοπεγχάγη. Στη συνάντηση θα παρευρεθεί και ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν.
  • Η επίσκεψη της αμερικανικής αντιπροσωπείας γίνεται σε μια ευαίσθητη περίοδο για τις σχέσεις ΗΠΑ – Δανίας, με φόντο την πρόσφατη ευρωπαϊκή στρατιωτική αποστολή στη Γροιλανδία. Η Κοπεγχάγη έχει ήδη εκφράσει τη «θεμελιώδη διαφωνία της» με την Ουάσινγκτον για το ενδεχόμενο απόκτησης του νησιού.
  • Σύμφωνα με τον γερουσιαστή Κρις Κουνς, η αποστολή θα συζητήσει για «την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική και την περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων». Ο Ρεπουμπλικανός Τομ Τίλις τόνισε πως «είναι σημαντικό το Κογκρέσο να δείξει ενότητα, στηρίζοντας τους συμμάχους μας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μέττε Φρεντέρικσεν

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, θα συναντήσει αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου που επισκέπτεται την Κοπεγχάγη σήμερα και το Σάββατο, όπως επιβεβαίωσε το γραφείο της στο Γαλλικό Πρακτορείο. Στη συνάντηση θα παρευρεθεί και ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, ενώ η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο της πρωθυπουργού.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία, υπό τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Κρις Κουνς, βρίσκεται στη Δανία προκειμένου να έχει επαφές με πολιτικούς, επιχειρηματίες και μέλη του κοινοβουλίου. Στο γκρουπ συμμετέχουν οι γερουσιαστές Κρις Κουνς, Ντικ Ντάρμπιν, Πίτερ Γουέλς και Τζιν Σαχίν από το Δημοκρατικό Κόμμα, καθώς και οι Ρεπουμπλικανοί Τομ Τίλις και Λίζα Μαρκόφσκι. Τη Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπούν οι Δημοκρατικοί Στένι Χόγιερ, Γκρέγκορι Μικς, Μαντλίν Ντιν, Σάρα Τζέικομπς και Σάρα ΜακΜπράιντ.

Η επίσκεψη αυτή γίνεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για τις σχέσεις ΗΠΑ – Δανίας, καθώς ευρωπαϊκή στρατιωτική αποστολή αναχώρησε πρόσφατα για τη Γροιλανδία, αυτόνομο έδαφος της Δανίας. Η Κοπεγχάγη έχει ήδη εκφράσει τη «θεμελιώδη διαφωνία της» με την Ουάσινγκτον σχετικά με το ενδεχόμενο απόκτησης του νησιού, το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι επιθυμεί να ελέγξει, κατηγορώντας τη Δανία πως δεν διασφαλίζει επαρκώς την ασφάλεια της περιοχής.

Σύμφωνα με τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Κρις Κουνς, «η δικομματική αποστολή θα συζητήσει με τους Δανούς οικοδεσπότες για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική και την περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων». Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικανός Τομ Τίλις σημείωσε πως «είναι σημαντικό το Κογκρέσο να δείξει ενότητα, στηρίζοντας τους συμμάχους μας και σεβόμενο την κυριαρχία της Δανίας και της Γροιλανδίας».

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών στην Κοπεγχάγη, η αμερικανική αντιπροσωπεία θα μεταβεί στην Ελβετία, όπου θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μιλάτε στον εαυτό σας όταν είστε μόνοι; Τι σημαίνει και γιατί μπορεί να κάνει καλό

Γρίπη: 871 νέες εισαγωγές, 15 νοσηλείες σε ΜΕΘ και 8 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Έρχονται τα πορτοκαλί τιμολόγια – Ποιους αφορά

ΓΕΕΘΑ: Βγήκε η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών και σπουδαστριών των ΑΣΕΙ – ΑΣΜΥ για το 2026-2027

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
04:01 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί να επικαλεστεί τον «νόμο περί εξέγερσης», ενώ η ένταση συνεχίζεται στη Μινεάπολη

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Πέμπτη να επικαλεστεί νόμο ο οποίος θα του έδινε τη δυνατότητα ...
03:45 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιθέσεις σε Χάρκοβο και Κίεβο – Χιλιάδες πολίτες χωρίς ρεύμα και θέρμανση

Μεγάλη ενεργειακή εγκατάσταση στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, καταστράφ...
03:13 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Νότια Κορέα: Φωτιά σε παραγκούπολη στη Σεούλ – Εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε παραγκούπολη που βρίσκεται στην πολυτελή συ...
02:58 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Ανακοίνωσε τη συγκρότηση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα – Επικεφαλής αναμένεται να είναι ο ίδιος

Τη δημιουργία ενός «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα ανακοίνωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος των Ηνωμέ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι