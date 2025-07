Coldplay: Ο πρώην CEO της Astronomer μπορεί να τους μηνύσει για «διασυρμό» – Πόσο πιθανό είναι να δικαιωθεί, τι ισχύει για την καταγραφή ιδιωτικών στιγμών στις συναυλίες

Ο πρώην CEO της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Astronomer, Άντι Μπάιρον, θα μπορούσε θεωρητικά να κινηθεί νομικά κατά των Coldplay για την αρνητική δημοσιότητα που προκλήθηκε μετά το περιβόητο περιστατικό με την Κρίστιν Κάμποτ στην «kiss cam» σε συναυλία του συγκροτήματος, σύμφωνα με νομικούς.

Ωστόσο οποιαδήποτε αγωγή θεωρείται απίθανο να ευδοκιμήσει, αναφέρει το Page Six.

«Αν το δούμε θεωρητικά, μια πιθανή κατηγορία θα ήταν η συκοφαντική δυσφήμιση, ειδικά σε σχέση με την αναφορά του Κρις Μάρτιν ότι είχαν “εξωσυζυγική σχέση”», εξηγεί ο δικηγόρος Κάμρον Ντοουλατσάχι της MSD Lawyers.

Ο frontman των Coldplay, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της μπάντας στη Βοστώνη, είχε σχολιάσει δημόσια από το μικρόφωνο: «Ή έχουν εξωσυζυγική σχέση ή είναι απλώς πολύ ντροπαλοί», όταν η κάμερα του σταδίου τους κατέγραψε σε τρυφερή στιγμή.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM

— Pop Base (@PopBase) July 17, 2025