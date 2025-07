Λίαμ Γκάλαχερ κατά Κρις Μάρτιν: «Δεν έχουμε καμιά από εκείνες τις κρυφές κάμερες» των Coldplay – «Δεν είναι δουλειά μας ποιον αγκαλιάζετε»

Σε μια εποχή που οι συναυλίες μετατρέπονται εύκολα σε θεατρικές παραστάσεις δημοσίων αποκαλύψεων, ο Λίαμ Γκάλαχερ διαβεβαίωσε -με τον δικό του ωμό και σαρκαστικό τρόπο- ότι τα live των Oasis δεν πρόκειται να μετατραπούν σε… σκηνές ξεμπροστιάσματος, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στον Κρις Μάρτιν των Coldplay.

Αφορμή αποτέλεσε η πολύκροτη υπόθεση του επιχειρηματία Άντι Μπάιρον, ο οποίος εντοπίστηκε από την «kiss cam» της μπάντας να αγκαλιάζει την επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας του, Κρίστιν Κάμποτ, κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Βοστώνη – στιγμή που έγινε viral και είχε ως αποτέλεσμα την παραίτησή του.

Ο τραγουδιστής των Oasis και σόλο καλλιτέχνης εμφανίστηκε στη σκηνή του Heaton Park στο Μάντσεστερ, όπου απευθυνόμενος στο κοινό του ροκ συγκροτήματος σχολίασε με το γνώριμο ύφος του: «Λοιπόν τώρα, έχουμε κανένα ερωτευμένο ζευγαράκι εδώ μέσα; Μην ανησυχείτε, δεν έχουμε καμιά από εκείνες τις κρυφο-γαμ@@@@ς κάμερες των Coldplay».

“Don’t worry, we don’t got any of that Coldplay snidey fucking camera shit.” https://t.co/9fxEKq5csI pic.twitter.com/HgFeqR2TSh

Oasis concerts are safe for cheaters, according to Liam Gallagher.



«Δεν μας νοιάζει ποιος σας γαργαλάει, σας τσιμπάει, δεν είναι καθόλου δική μας δουλειά», τόνισε.

liam’s little coldplay speech before slide away 😭😭 pic.twitter.com/dEhMzLi5b3



Και πριν περάσει στο επόμενο κομμάτι, πρόσθεσε: «Αυτό εδώ είναι για τα ερωτευμένα ζευγαράκια, όπως και να ’χει».

“Do we have any lovebirds in the house? Don’t worry, we ain’t got any of that Coldplay, snidey f*cking camera sh*t. It doesn’t matter to us who you’re f*cking mingling with, or tingling with or… pic.twitter.com/LpPRh8dv6e

Cheating CEOs are safe at Oasis concerts, Liam Gallagher told the crowd at a concert.



Η αιχμηρή τοποθέτηση του Γκάλαχερ ήρθε λίγες ημέρες μετά το περιστατικό που πυροδότησε διαδικτυακή θύελλα, όταν σε συναυλία των Coldplay στο Gillette Stadium της Βοστώνης, η λεγόμενη «kiss cam» γύρισε στο κοινό, δείχνοντας τον Μπάιρον και την Κρίστιν Κάμποτ.

Όταν ο φακός τους συνέλαβε, ο Κρις Μάρτιν, frontman του συγκροτήματος, σχολίασε: «Ω, κοιτάξτε αυτούς τους δύο. Είτε έχουν εξωσυζυγική σχέση είτε είναι πολύ ντροπαλοί».

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM



Το στιγμιότυπο προκάλεσε παγκόσμιο σάλο και χιλιάδες χρήστες έσπευσαν να εντοπίσουν την ταυτότητα του ζεύγους, ενώ σύντομα αποκαλύφθηκε πως και οι δύο είναι παντρεμένοι με άλλους ανθρώπους, αν και φέρεται να ζουν σε διαφορετικές διευθύνσεις από τους/τις συζύγους τους.

Ο 50χρονος Μπάιρον, πρώην CEO της εταιρείας Astronomer, υπέβαλε την παραίτησή του το Σάββατο, έπειτα από σχετική ανακοίνωση.

Στην επόμενη συναυλία των Coldplay, μετά τον ντόρο και την κατακραυγή προς το πρόσωπό του, ο 48χρονος Μαρτιν προειδοποίησε το κοινό στο στάδιο Camp Randall του Μάντισον, στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, ότι μπορεί να εμφανιστούν στις οθόνες της συναυλίας.

«Θα θέλαμε να πούμε ένα γεια σε μερικούς από εσάς στο κοινό», είπε ο Μάρτιν.

«Και πώς θα το κάνουμε αυτό; Θα χρησιμοποιήσουμε τις κάμερές μας και θα δείξουμε κάποιους από εσάς στη μεγάλη οθόνη», εξήγησε.

Όπως σχολίασε σαρκαστικά ο δημοσιογράφος της ιστοσελίδας On Milwaukee, «Απ’ όσο κατάλαβα, κανένας γάμος δεν καταστράφηκε το Σάββατο το βράδυ στο Camp Randall Stadium».

There were no ‘gotcha’ moments on a kiss cam, but Coldplay did not disappoint the sold-out crowd at Camp Randall.

See photos from from the show: https://t.co/mqbuLmCJMO pic.twitter.com/DWC8WL4pld

— madison.com (@madisondotcom) July 20, 2025