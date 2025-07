Μάλκολμ Τζαμάλ Γουόρνερ: Σε κρίσιμη κατάσταση άνδρας που παρασύρθηκε από θαλάσσιο ρεύμα μαζί με τον ηθοποιό

Τραγική κατάληξη είχε το ταξίδι του Μάλκολμ-Τζαμάλ Γουόρνερ στην Κόστα Ρίκα, καθώς ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός ανασύρθηκε νεκρός την Κυριακή 20 Ιουλίου από παραλία στο Cahuita, στην επαρχία Limón, ενώ ένα δεύτερο άτομο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ερυθρού Σταυρού της Κόστα Ρίκα, το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Playa Grande στις 2:10 μ.μ. και κινητοποιήθηκαν άμεσα τρία ασθενοφόρα, τα οποία «παρείχαν φροντίδα σε δύο ενήλικες άνδρες».

Όπως ανέφεραν, «Ο ένας διακομίστηκε σε τοπική κλινική του Limón σε κρίσιμη κατάσταση. Για τον δεύτερο ασθενή, Μάλκολμ-Τζαμάλ Γουόρνερ, έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο».

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο Ερυθρός Σταυρός επιβεβαίωσε πως «δύο άτομα παρασύρθηκαν από ρεύματα στο νερό». Και οι δύο είχαν ανασυρθεί από τη θάλασσα όταν έφτασαν οι διασώστες.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Δικαστική Ερευνητική Υπηρεσία (OIJ) της Κόστα Ρίκα ανέφερε πως ο Γουόρνερ «φαίνεται να μπήκε στη θάλασσα και παρασύρθηκε από ρεύμα».

«Διερχόμενοι πολίτες τον διέσωσαν και τον έβγαλαν στην ακτή, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον Ερυθρό Σταυρό της Κόστα Ρίκα. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο», σημειώνει η ανακοίνωση της OIJ.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν επίσης ότι ο 54χρονος ηθοποιός «φαίνεται να πέθανε από ασφυξία λόγω κατάδυσης».

Ο Γουόρνερ, που έγινε ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά «The Cosby Show», βρισκόταν σε οικογενειακό ταξίδι στη χώρα, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το People.

Ο ηθοποιός διατηρούσε χαμηλό προφίλ για την προσωπική του ζωή και ήταν παντρεμένος.

Πέρα από την τηλεόραση, είχε συμμετάσχει και σε μουσικά και άλλα πρότζεκτ: το 2015 τιμήθηκε με Grammy για τη συμμετοχή του στο «Jesus Children of America» του Στίβι Γουόντερ, ενώ το 2022 προτάθηκε για Grammy στην κατηγορία spoken word poetry με το άλμπουμ «Hiding in Plain View». Πρόσφατα συμμετείχε στη σειρά «9-1-1» και παρουσίαζε το podcast «Not All Hood».