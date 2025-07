Μάλκολμ Τζαμάλ Γουόρνερ: Πέθανε ο ηθοποιός της σειράς «The Cosby Show» – Πνίγηκε ενώ κολυμπούσε

Πέθανε σε ηλικία 54 ετών, ο Αμερικανός ηθοποιός Μάλκολμ Τζαμάλ Γουόρνερ, ο οποίος υποδυόταν τον γιο του Μπιλ Κόσμπι στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «The Cosby Show» τη δεκαετία του 1980.

Ο Γουόρνερ πνίγηκε την ώρα που κολυμπούσε, στη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στην Κόστα Ρίκα, όπως μεταδίδει το περιοδικό People.

Ο Μάλκολμ Τζαμάλ Γουόρνερ έγινε διάσημος στα εφηβικά του χρόνια, υποδυόμενος τον μοναχογιό του Μπιλ Κόσμπι στο «The Cosby Show» (1984-1992), μια κωμική σειρά καταστάσεων γύρω από μια μεσοαστική οικογένεια Αφροαμερικανών.

Malcolm-Jamal Warner, who rose to fame as the son on 1980s megahit ‘The Cosby Show’ and had a prolific acting career that include series-regular slots on ‘The Resident’ and ‘Malcom & Eddie,’ has died, sources close to the actor told Deadline. He was 54.

