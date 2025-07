Σάλος στις ΗΠΑ για το βίντεο που καταγράφει νέο περιστατικό αστυνομικής βίας – Σε διαθεσιμότητα αστυνομικός για τον άγριο ξυλοδαρμό 22χρονου

Έρευνα έχει ξεκινήσει στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, στις ΗΠΑ, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει περιστατικό αστυνομικής βίας σε τροχονομικό έλεγχο.

Στο οπτικό υλικό, το οποίο κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται αστυνομικός να σπάει το παράθυρο του οχήματος και να φωνάζει στον οδηγό, William McNeil Jr.: «Βγες από το όχημα τώρα!», προτού τον χτυπήσει στο πρόσωπο και τον συλλάβει.

Ο σερίφης της κομητείας, T.K. Waters, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ξεκίνησαν άμεσα τόσο ποινική όσο και διοικητική έρευνα για τις ενέργειες των αστυνομικών. Όπως ανέφερε: «Κατ’ εντολή μου, η υπηρεσία ξεκίνησε αμέσως ποινική και διοικητική αξιολόγηση των ενεργειών των αστυνομικών. Οι διοικητικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο η εισαγγελία έκρινε ότι κανένας από τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς δεν παραβίασε τον ποινικό νόμο».

𝐀 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐓𝐇𝐄 𝐉𝐀𝐂𝐊𝐒𝐎𝐍𝐕𝐈𝐋𝐋𝐄 𝐒𝐇𝐄𝐑𝐈𝐅𝐅’𝐒 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐄 We are aware of a video circulating on social media showing a traffic stop represented to be from February 19, 2025. We have launched an internal investigation into it and the… pic.twitter.com/P5xiZl9HyI



Ο Waters αναγνώρισε τη χρήση βίας και σημείωσε: «Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Ναι, χρησιμοποιήθηκε βία από τους αστυνομικούς. Και ναι, αυτή η βία είναι αποκρουστική. Όμως, όπως έχω πει πολλές φορές, η πραγματικότητα είναι ότι κάθε χρήση βίας είναι αποκρουστική».

Πρόσθεσε ωστόσο: «Και μόνο το γεγονός ότι η βία είναι άσχημη, δεν σημαίνει ότι είναι παράνομη ή αντίθετη με τον κανονισμό».

Ο αστυνομικός D. Bowers, που ενεπλάκη στο περιστατικό, έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα έως ότου ολοκληρωθεί η διοικητική έρευνα, σύμφωνα με τον σερίφη.

Ο Waters πρόσθεσε ότι «οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα μεγάλο, ακάλυπτο, οδοντωτό μαχαίρι στο πάτωμα, στη θέση του οδηγού».

Ο McNeil συνελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2025 για «αντίσταση χωρίς βία σε αστυνομικό όργανο», «οδήγηση με άδεια οδήγησης σε αναστολή» και «κατοχή λιγότερων από 20 γραμμάρια μαριχουάνας», όπως ανέφερε ο Waters.

Ο σερίφης σημείωσε ακόμη ότι, παρότι ο McNeil παρέλαβε το κινητό του τηλέφωνο στις αρχές Μαρτίου -το οποίο «προφανώς χρησιμοποίησε για να καταγράψει το βίντεο που διέρρευσε στα social media»- ποτέ δεν υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία του Τζάκσονβιλ, ούτε παρέδωσε το βίντεο στις αρχές.

Σύμφωνα με το ABC News, ο έλεγχος έγινε περίπου στις 16:15 τοπική ώρα.

Στο επίμαχο βίντεο, που ξεκινά ενώ ο McNeil συζητά με τον αστυνομικό για τον λόγο του τροχονομικού ελέγχου, ο οδηγός υποστηρίζει ότι του είπαν πως τα φώτα του ήταν σβηστά, παρότι δεν έβρεχε, ενώ φέρεται επίσης να μην φορούσε ζώνη ασφαλείας.

Ο αστυνομικός τού απαντά: «Δεν έχει σημασία – υποχρεούσαι να έχεις τα φώτα αναμμένα».

