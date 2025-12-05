Χάος στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου: Σταματούν όλες οι πτήσεις λόγω τεχνικού προβλήματος

Σύνοψη από το

  • Το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου ανέστειλε όλες τις πτήσεις του λόγω τεχνικού προβλήματος στον πάροχο υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.
  • Οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου ανακοίνωσαν ότι «Καμία πτήση δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή από το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου».
  • Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία τους για ενημερώσεις σχετικά με τις πτήσεις τους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου, στη Σκωτία, ανέστειλε όλες τις πτήσεις του έπειτα από ένα τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στον πάροχο υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

Όπως ανακοίνωσαν οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου, «Καμία πτήση δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή από το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου. Οι ομάδες εργάζονται πάνω στο πρόβλημα και θα το επιλύσουν το συντομότερο δυνατό».


Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία τους για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις πτήσεις τους.

12:16 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Βίντεο: Δραματική εκκένωση ενός Airbus A320 με 180 επιβάτες στη Βραζιλία – Τυλίχθηκε στις φλόγες

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στη Βραζιλία όταν ένα αεροσκάφος Airbus A320, της LATAM,...
08:47 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Εντυπωσιακό βίντεο: 7 αστυνομικοί έδωσαν «μάχη» με τεράστιο αλιγάτορα 272 κιλών – Τον ακινητοποίησαν όλοι μαζί

Ένας τεράστιος αλιγάτορας κινητοποίησε τις αρχές στη Φλόριντα, με τους αστυνομικούς να δίνουν ...
08:22 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Βρυξέλλες: Κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Φον ντερ Λάιεν και Μερτς πιέζουν το Βέλγιο

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κινούνται πυρετωδώς για να ξεμπλοκάρουν τη χρηματοδότηση της Ουκρανί...
06:39 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Η Ουκρανία λέει ότι έπληξε μεγάλο χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία

Το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανακοίνωσε μέσω Telegram χθες βράδυ ότι επλήγη χημικό εργοστάσιο...
