Χάος στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου: Σταματούν όλες οι πτήσεις λόγω τεχνικού προβλήματος

Το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου, στη Σκωτία, ανέστειλε όλες τις πτήσεις του έπειτα από ένα τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στον πάροχο υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

Όπως ανακοίνωσαν οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου, «Καμία πτήση δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή από το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου. Οι ομάδες εργάζονται πάνω στο πρόβλημα και θα το επιλύσουν το συντομότερο δυνατό».

Edinburgh Airport LIVE: Updates as all Edinburgh Airport flights halted due to air traffic control issuehttps://t.co/L0RSuGtC6s — The Scotsman (@TheScotsman) December 5, 2025



Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία τους για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις πτήσεις τους.