Χαμάς: Πρώτη εμφάνιση κορυφαίου αξιωματούχου μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του στη Ντόχα

ΧΑΜΑΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

Ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της οργάνωσης για την κατάπαυση του πυρός, Χαλίλ αλ Χάγια έκανε την πρώτη του εμφάνιση μετά την απόπειρα δολοφονίας του από το Ισραήλ, στην αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε στις 9 Σεπτεμβρίου στη Ντόχα του Κατάρ και η οποία στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους μεταξύ των οποίων και του γιου του.

Μέση Ανατολή: Τουλάχιστον 57 νεκροί σε βομβαρδισμούς στη Γάζα

Σε ένα απόσπασμα συνέντευξης που δημοσίευσε το καταριανό μέσο ενημέρωσης Al Araby, ο αλ Χάγια μιλάει για τον θάνατο του γιου του και του επικεφαλής του γραφείου του, αλλά και για τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού.

Στο απόσπασμα ο αλ Χάγια δεν κάνει καμία αναφορά στη δολοφονική επίθεση εναντίον του, ενώ όπως αναφέρει, δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στους γιους του και στα υπόλοιπα παιδιών που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας.

«Σήμερα ζούμε στη σκιά του πόνου και στη σκιά της τιμής και της αξιοπρέπειας, τον πόνο από την απώλεια χιλιάδων ανθρώπων μας, γυναικών, παιδιών, ηλικιωμένων, μαχητών, του λαού μας γενικά», είπε αρχικά στο μήνυμά του ο αλ Χάγια.

«Αδελφοί, σε αυτές τις στιγμές νιώθουμε μόνο θεία χάρη, αλλά ορκίζομαι, αδελφοί, όσο και αν με πονάει η απώλεια του γιου μου, των συντρόφων μου, του διευθυντή του γραφείου μου και των νέων γύρω μου, αυτός ο πόνος είναι φυσικός. Δεν είμαστε φτιαγμένοι από σίδερο ή πέτρα. Κλαίμε για τους μάρτυρες, τις οικογένειές μας και τους αδελφούς μας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

«Πιστέψτε με, αδελφοί, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν μπορούσα να βλέπω τα βάσανα του λαού μας. Δεν αντέχω να βλέπω τις καθημερινές δολοφονίες, τη βία και την καταστροφή στη Γάζα. Αυτές οι εικόνες με κάνουν να ξεχνάω τον πόνο της απώλειας των αγαπημένων μου και των αδελφών μου, γιατί νιώθω ότι όλοι αυτοί έχουν γίνει σαν παιδιά μου. Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των γιων μου, του Χιμάμ, του Τζιχάντ, του Αμπντουλάχ, του Αχμέντ και του Μουμίν και οποιουδήποτε Παλαιστινίου παιδιού στη Γάζα. Η κατοχή τους σκοτώνει όλους. Είναι όλοι θύματα της εγκληματικής της κατοχής», προσθέτει.

Ο αλ Χάγια καταλήγει λέγοντας πως το αίμα των μαρτύρων, συμπεριλαμβανομένων και των δικών του γιων, «θα είναι ο δρόμος προς τη νίκη».

Η Χαμάς είχε επιβεβαιώσει με ανακοίνωσή της ότι ο αλ Χάγια, ήταν ζωντανός και επέζησε από την ισραηλινή επιδρομή που είχε στόχο μια συνάντηση ηγετών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Μετά από ειδικές ρυθμίσεις ασφαλείας, ο δρ Χαλίλ Αλ Χάγια (…) συμμετείχε σε κηδεία στο Κατάρ για τον μάρτυρα γιο του, Χιμάμ, και τους μάρτυρες της δειλής απόπειρας δολοφονίας στη Ντόχα», είχε αναφέρει η Χαμάς.

Με πληροφορίες από Haaretz, Royanews

