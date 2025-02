Χαμάς: Ο Τραμπ θέλει να θέσει υπό κατοχή την Γάζα – «Αυτή η γη είναι δική μας» – Η απάντηση Ισραήλ και Αιγύπτου στα σχέδια του προέδρου των ΗΠΑ

Η πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ να πάρουν τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας και να εκτοπιστεί ο πληθυσμός της, ισοδυναμεί με «δήλωση πρόθεσης κατοχής» του παλαιστινιακού εδάφους, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ.

«Οι δηλώσεις του Τραμπ για ανάληψη ελέγχου της Λωρίδας της Γάζας από την Ουάσινγκτον ισοδυναμεί με ανοιχτή δήλωση πρόθεσης για κατοχή του εδάφους», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Κασέμ και συνέχισε: «Δεν χρειαζόμαστε καμία χώρα για να διοικήσει τη Γάζα και αρνούμαστε να αντικαταστήσουμε τη μια κατοχική δύναμη με μίαν άλλη», πρόσθεσε ο Κασέμ, επιβεβαιώνοντας ότι «η Γάζα ανήκει στον λαό της και [οι Παλαιστίνιοι] δεν θα φύγουν από εκεί».

Εν τω μεταξύ, στη Γάζα, οι Παλαιστίνιοι διαμαρτύρονται καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να λέει ότι η Αμερική θα “καταλάβει” την περιοχή. Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο al-Aqsa στο Deir al-Balah, στο κέντρο της Γάζας. Κάποιοι κρατούσαν πανό που έγραφαν: “Ο Τζακ είναι ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους που έχουν δει ποτέ τους: “Αυτά τα εδάφη είναι δικά μας. Θα οικοδομήσουμε και θα αναπτύξουμε τη Γάζα με τη θέληση και την αποφασιστικότητά μας”.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκιντεόν Σάαρ δήλωσε σήμερα, Πέμπτη, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Ιταλό ομόλογό του, ότι το Ισραήλ δεν έχει ακόμη λεπτομέρειες για το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Η Βρετανία πάντως επανέλαβε ότι θα αντιταχθεί σε οποιεσδήποτε προσπάθειες να μετακινηθούν οι Παλαιστίνιοι από τη Λωρίδα της Γάζας σε γειτονικές αραβικές χώρες παρά τη θέλησή τους, όπως επανέλαβε η υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης.

«Δεν πρέπει να υπάρξει αναγκαστικός εκτοπισμός Παλαιστινίων, ή οποιαδήποτε μείωση στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε η υπουργός Ανελίζ Ντοντς στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα τη μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων και την ανάληψη του ελέγχου της Γάζας από τις ΗΠΑ για να την αναπτύξουν. Είπε πως οραματίζεται την οικοδόμηση ενός θέρετρου όπου διεθνείς κοινότητες θα μπορούν να ζουν αρμονικά. Μετά την δήλωση πολλές φορές στην συνέχεια επέμεινε στην άποψή του να γίνει η Γάζα Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής, αφού αναλάβουν την διοίκησή της οι ΗΠΑ.

Η Αίγυπτος απορρίπτει και δεν θα συμμετάσχει σε καμία πρόταση που περιλαμβάνει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της, μετά το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που προβλέπει να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έλεγχο του θύλακα της Γάζας και την έκκληση του προς την Αίγυπτο να δεχθεί τους παλαιστινίους.

Η Αίγυπτος που συνορεύει με τον παλαιστινιακό θύλακα, κατήγγειλε τις εκδηλώσεις υποστήριξης μελών του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου για το σχέδιο δημιουργίας μιας «Ριβιέρας της Μέσης Ανατολής» στη Γάζα υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έδωσε εντολή χθες Τετάρτη στον στρατό να ετοιμάσει ένα σχέδιο που θα επιτρέπει την εθελοντική αποχώρηση κατοίκων από την Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Προφανώς, αναφερόμενο στην εντολή του Κατς, το υπουργείο ανακοίνωσε τα εξής: «Η Αίγυπτος υπογραμμίζει τις καταστροφικές συνέπειες αυτής της ανεύθυνης πράξης που αποδυναμώνει τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός, θα τις συνθλίψει και θα υποκινήσει την επιστροφή των μαχών».

Η Αίγυπτος, μαζί με το Κατάρ και τις ΗΠΑ, μεσολάβησε για τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, τερματίζοντας έναν πόλεμο 15 μηνών που αναστάτωσε τη Μέση Ανατολή. Οι συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας επρόκειτο να ξεκινήσουν αυτήν την εβδομάδα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως η πρόταση του Τραμπ είναι «αξιοσημείωτη» και ζήτησε να εξεταστεί, αν και δεν ήταν συγκεκριμένος ως προς το τι πιστεύει πως προσφέρει ο Τραμπ.

Palestinian Protesters already doing their thing. “Gaza is not for sale.”

pic.twitter.com/gRmVZiQzTq

— Based DK (@Back_2TheMiddle) February 5, 2025