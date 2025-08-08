Axios: Το ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε το σχέδιο Νετανιάχου για την κατάληψη της Γάζας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε την πρόταση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, ο οποίος επικαλέστηκε ανώνυμο Ισραηλινό αξιωματούχο, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Κορυφώνεται η ένταση στο Ισραήλ: Διαδηλώσεις κατά την διάρκεια του κρίσιμου υπουργικού – Θα συνεχίζω να εκφράζω τις θέσεις μου χωρίς φόβο, διαμηνύει ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων

Κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν ηχηρές διαδηλώσεις τόσο στην Ιερουσαλήμ, κοντά στο ισραηλινό πρωθυπουργικό γραφείο, εκεί όπου διεξάγεται και η συνεδρίαση, όσο και στο Τελ Αβίβ, έξω από τα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος Λικούντ.

Εκατοντάδες διαδηλωτές διαμαρτύρονταν κατά του πολέμου στη Γάζα. Ζητούσαν την άμεση απελευθέρωση των ομήρων και απαιτούσαν μία ολοκληρωμένη συμφωνία ειρήνης.

