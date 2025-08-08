Αχαΐα: Νεκρός 60χρονος σε τροχαίο με νταλίκα στην Ερυμάνθεια – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΧΑΪΑ

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης (7/8) στην Εθνική Οδό 111, στην περιοχή της Δαφνούλας Ερυμάνθου.

Όπως αναφέρει το thebestportal.gr, νταλίκα συγκρούστηκε με σφοδρότητα με φορτηγάκι που μετέφερε κυψέλες με μελίσσια, το οποίο οδηγούσε ένας 60χρονος κάτοικος Καρπέτα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο άτυχος άνδρας εγκλωβίστηκε στο όχημά του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα τραύματά του αποδείχθηκαν θανατηφόρα και ο 60χρονος υπέκυψε λίγο αργότερα, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Τροχαία.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΧΑΪΑ

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΧΑΪΑ

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΧΑΪΑ

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΧΑΪΑ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
00:45 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Εύβοια: Συνεχόμενες σεισμικές δονήσεις «ταρακούνησαν» Ερέτρια κι Αλιβέρι

Τέσσερις συνεχόμενες σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (7/8) στην Εύβοια και...
00:35 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας με ισχυρούς ανέμους την Παρασκευή – Πρόβλεψη για «τοπικές θύελλες» σε 5 περιοχές

Η ενίσχυση των ανέμων και η διατήρηση της θερμοκρασίας σε υψηλά επίπεδα θα είναι τα κύρια χαρα...
23:52 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

«Κόκκινος» συναγερμός την Παρασκευή για κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς, σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός – «Θα είναι ημέρα με τους πιο δυνατούς ανέμους»

Ισχυροί βοριάδες που θα φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, υψηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένη ξη...
23:45 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Έβρος: Φωτιά στην Πυλαία Φερών – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής – ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης (...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια