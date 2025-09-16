Axios: Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε χερσαία επίθεση για την κατάληψη της πόλη της Γάζας

Enikos Newsroom

διεθνή

Γάζα ισραηλινός στρατός Ισραήλ
Πηγή: IDF

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε χερσαία επίθεση τη Δευτέρα (15/9) για να καταλάβει την πόλη της Γάζας, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Axios που επικαλείται Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Γάζα: Τουλάχιστον 25 νεκροί σε ισραηλινές επιθέσεις ενώ ο Ρούμπιο συναντά τον Νετανιάχου – Το «τρίγωνο του τρόμου» για τους Παλαιστίνιους

Η στρατιωτική αυτή επιχείρηση, η οποία ακολουθεί τις αεροπορικές επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς της περιοχής, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία διεθνώς, καθώς η κατάσταση στην περιοχή της Γάζας παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη και η ανθρωπιστική κρίση βαθαίνει.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ισραήλ ξεκίνησε αεροπορική επιδρομή εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, επεκτείνοντας τις στρατιωτικές του ενέργειες που έχουν επεκταθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Αντίθετα, οι Παλαιστίνιοι αντιδρούν σφοδρά στις επιθέσεις και εκφράζουν ανησυχία για την αυξανόμενη απώλεια αθώων ζωών και τις καταστροφές σε υποδομές. Ο ΟΗΕ και διεθνείς οργανώσεις καλούν σε άμεση κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: Reuters

