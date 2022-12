Αποκάλυψη-σοκ από την σεναριογράφο του Grey’s Anatomy – «Είπα ψέματα ότι πάσχω από καρκίνο»

Σε μια αποκάλυψη σοκ προχώρησε η σεναριογράφος του Grey’s Anatomy. Η Elisabeth Finch παραδέχθηκε πως στο παρελθόν είχε πει ψέματα ότι πάσχει από καρκίνο.

«Δεν είχα ποτέ καμία μορφή καρκίνου. Ήταν ένα ψέμα που είπα στα 34 μου και αποδείχθηκε το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου. Απλώς γινόταν ολοένα και μεγαλύτερο χρόνο με τον χρόνο και τελικά, θάφτηκε όλο και πιο βαθιά μέσα μου» ανέφερε η Elisabeth Finch σε συνέντευξή της στο Ankler.

Να σημειωθεί ότι σε παλαιότερη συνέντευξή της η σεναριογράφος είχε δηλώσει πως θα απέχει για λίγο καιρό από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, καθώς η υγεία της έχει επιβαρυνθεί. Όπως αποκάλυψε, ωστόσο, ο λόγος δεν ήταν ο καρκίνος.

The Ankler interview with Elisabeth Finch says she "hadn't physically hurt anyone." The Vanity Fair investigation reports how she isolated and gaslit her ex-wife, driving her to suicidal ideation (a million trigger warnings) https://t.co/7npVZdaivd

