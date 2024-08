Αντίστροφη μέτρηση για την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ – Σε 24 με 48 ώρες θα χτυπήσει η Τεχεράνη

Πανικό προκαλεί στην Μέση Ανατολή η επικείμενη επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ ως αντίποινα για τις δολοφονίες του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια και υψηλόβαθμου στελέχους της Χεζμπολάχ. Το εύρος της στρατιωτικής απάντησης θα κρίνει εάν ολόκληρη η περιοχή θα συρθεί σε έναν καταστροφικό πόλεμο.

Την ίδια στιγμή ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν είπε στους ομολόγους του από τις χώρες της G7 ότι η Ουάσινγκτον πιστεύει πώς μια ιρανική επίθεση στο Ισραήλ θα μπορούσε να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες, αναφέρει η ιστοσελίδα Axios.

Η ιστοσελίδα, που επικαλείται πηγές ενημερωμένες για το τηλεφώνημα Μπλίνκεν, τονίζει ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ μίλησε με τους ομολόγους του εν μέσω προσπαθειών των ΗΠΑ να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις στην περιοχή και να αποτρέψουν την έκρηξη ενός ολοκληρωτικού πολέμου.

Η Ουάσινγκτον πιστεύει ότι μια ιρανική επίθεση είναι αναπόφευκτη μετά τη δολοφονία κορυφαίων αξιωματούχων της Χεζμπολάχ και της Χαμάς την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο ο Άντονι Μπλίνκεν είπε στους αξιωματούχους της G7 ότι ασκείται πίεση στην Τεχεράνη προκειμένου η επίθεση να είναι περιορισμένη καθώς αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθεί ο περιφερειακός πόλεμος.

Ο Άντονι Μπλίνκεν είπε ότι οι ΗΠΑ δεν γνωρίζουν τον ακριβή χρόνο της σχεδιαζόμενης ιρανικής επίθεσης, προσθέτει η ιστοσελίδα, αλλά πιστεύει ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από τη Δευτέρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν θα συγκαλέσει σήμερα συνεδρίαση της ομάδας εθνικής ασφάλειας για να συζητήσει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αναφέρει ο Λευκός Οίκος. Ταυτόχρονα ο Τζο Μπάιντεν θα έχει επικοινωνία με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα,

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν επαναβεβαίωσε χθες Κυριακή, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκάλαντ, την «ακλόνητη υποστήριξη των ΗΠΑ» στην «ασφάλεια του Ισραήλ» και στην υπεράσπισή του σε περίπτωση επίθεσης του Ιράν, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Οι δυο άνδρες συζήτησαν για τις «κινήσεις» των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων -η Ουάσιγκτον στέλνει περισσότερα πολεμικά πλοία και στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή, για την προστασία στρατευμάτων των ΗΠΑ ανεπτυγμένων εκεί, για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων του Ισραήλ, καθώς και για την αποτροπή κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή-, πάντα σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Ο Λόιντ Όστιν, κατά το δελτίο Τύπου, τάχθηκε σθεναρά υπέρ της σύναψης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που θα επέτρεπε να απελευθερωθούν όμηροι που εξακολουθούν να κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα.

Κάποιοι φεύγουν γιατί φοβούνται έναν ολοκληρωτικό πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, άλλων οι πτήσεις ακυρώθηκαν η μία μετά την άλλη: στο αεροδρόμιο της Βηρυτού οι επιβάτες περιμένουν επί ώρες, με έκδηλη ανησυχία για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ταυτόχρονα, μετά τις απειλές για αντίποινα σε βάρος του Ισραήλ, πολλές χώρες (Σουηδία, ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία) κάλεσαν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο το συντομότερο δυνατόν.

Meanwhile in the Beirut airport.. pic.twitter.com/EEdRygQ8qp



Στην αίθουσα αναχωρήσεων ολόκληρες οικογένειες, με παιδιά στην αγκαλιά των γονιών τους, παρακολουθούν τις στοίβες με τις αποσκευές τους και τον πίνακα των δρομολογίων – οι περισσότερες πτήσεις έχουν ως προορισμό την Κωνσταντινούπολη, το Αμάν και το Κάιρο. Κοντά στη ζώνη των αφίξεων, που συνήθως αυτήν την περίοδο είναι γεμάτη από κόσμο, ελάχιστοι άνθρωποι περιμένουν να υποδεχτούν τους δικούς τους.

Στον δρόμο προς το αεροδρόμιο, που διασχίζει τα νότια προάστια της Βηρυτού –περιοχή προπύργιο της Χεζμπολάχ– ένα τεράστιο πανό με τις φωτογραφίες του Ισμαήλ Χανίγια και του Φουάντ Σουκρ προειδοποιεί: «Θα εκδικηθούμε».

Following all the world-wide calls for civilians to leave #Lebanon immediately, also the Lebanese civilians are not taking any risks and trying to flee Lebanon before escalation.

The airport in #Beirut is extra overcrowded today with departures attempts #israel #iran #ww3 pic.twitter.com/IXx8KdIIaJ

— Elly 🎗️Israel Hamas War Updates (@elly_bar) August 4, 2024