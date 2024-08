Μέση Ανατολή: Σε ετοιμότητα το Ισραήλ για έναν «ολοκληρωτικό πόλεμο» – Έτοιμες για «κάθε ενδεχόμενο» οι ΗΠΑ

Μετά και τις σημερινές εχθροπραξίες στην Γάζα, που στοίχισαν τη ζωή σε αρκετούς ανθρώπους, και υπό τον φόβο για μιας περαιτέρω κλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή, η σκιά ενός διευρυμένου πολέμου σκεπάζει τη Μέση Ανατολή.

Καθώς το Ισραήλ προετοιμάζεται για πιθανές επιθέσεις από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ τις επόμενες ημέρες, και εκτιμά ότι αυτές μπορεί να προκύψουν από διάφορα μέτωπα, οι ΗΠΑ προσπαθούν να αναβιώσουν έναν «περιφερειακό συνασπισμό», όπως το χαρακτηρίζουν οι Times of Israel, που νωρίτερα φέτος κατάφερε σχεδόν να αποτρέψει μια Ιρανική επίθεση στο Ισραήλ. Παράλληλα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι παραδέχονται ότι αυτή τη φορά μπορεί να υπάρξουν εκτεταμένες ζημιές και θύματα.

Το Ιράν και η Χαμάς κατηγορούν το Ισραήλ για τη δολοφονία του ηγέτη της ισλαμικής οργάνωσης, Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη την Τετάρτη. Η δολοφονία του έγινε λίγες ώρες μετά από μια επίθεση που σκότωσε τον στρατιωτικό ηγέτη της Χεζμπολάχ, Φουάντ Σουκρ, την Τρίτη το βράδυ κοντά στη Βηρυτό. Το Ισραήλ ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία του Σουκρ, αλλά δεν έχει επίσημα αναλάβει την ευθύνη για τον Χανίγια – η Χαμάς, το Ιράν και οι σύμμαχοί τους έχουν κατηγορήσει το Ισραήλ.

Τόσο το Ιράν όσο και η Χεζμπολάχ έχουν ορκιστεί εκδίκηση για αυτές τις δολοφονίες, οι οποίες πυροδότησαν την «αντίστροφη μέτρηση» στη Μέση Ανατολή, σε συνέχεια των εντάσεων λόγω του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και των επιθέσεων της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ.

Αξιωματούχοι του Ισραήλ έχουν δηλώσει πως βρίσκονται σε κατάσταση «ετοιμότητας για είσοδο σε ολοκληρωτικό πόλεμο σε αυτό το πλαίσιο», όπως αναφέρει το Axios.

Η ιστοσελίδα Ynet ανέφερε επίσης έναν κύκλο συναντήσεων στο Ισραήλ που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο, έτσι ώστε να προετοιμαστούν για μια επίθεση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν διευρυμένο πόλεμο σε «πέντε μέτωπα», χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Οι υπουργοί του Ισραήλ έχουν ενημερωθεί να είναι έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο και ότι μια επίθεση θα μπορούσε να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή, ενώ θα μπορούσε να περιλαμβάνει «χιλιάδες» κατεστραμμένα σημεία.

Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος είπε στο Ynet ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ενδεχομένως να δυσκολευτούν να σταματήσουν μια επίθεση από διάφορα μέτωπα και ότι η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί για «πολλά θύματα». Ωστόσο, ένα τέτοιο σενάριο θα επέτρεπε επίσης στο Ισραήλ να αντεπιτεθεί πιο δυναμικά και θα έβλεπε τον κόσμο να συσπειρώνεται γύρω από το Ισραήλ, υποστήριξε ο αξιωματούχος.

Οι ΗΠΑ, που έχουν υποσχεθεί να βοηθήσουν να υποστηρίξουν το Ισραήλ, ελπίζουν τώρα να συγκροτήσουν ξανά μια συντονισμένη προσπάθεια για να σταματήσουν μια επίθεση από το Ιράν. Η ιστοσελίδα Axios την Κυριακή επικαλέστηκε τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που είπαν ότι μια Ιρανική επίθεση θα μπορούσε να συμβεί μέχρι τη Δευτέρα.

Ωστόσο, η έκθεση που επικαλείται το Axisos ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον ανησυχεί γιατί μπορεί να είναι πιο δύσκολο να εξασφαλίσει τη συνεργασία από τις περιφερειακές χώρες λόγω των αντιαμερικανικών συναισθημάτων που προκλήθηκαν από τη δολοφονία του Χανίγια. Την Παρασκευή, οι ΗΠΑ προχώρησαν στη «μεγαλύτερη συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων» από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, στέλνοντας περισσότερα αεροπλάνα και πολεμικά πλοία στην περιοχή για να αντιμετωπίσουν μια πιθανή Ιρανική επίθεση.

Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται «για κάθε ενδεχόμενο», δήλωσε σήμερα ένας Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος, αναφερόμενος στους φόβους μιας στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ.

Ο αναπληρωτής σύμβουλος του Λευκού Οίκου για θέματα Εθνικής Ασφάλειας Τζον Φίνερ επανέλαβε ωστόσο ότι «επείγει» να επιτευχθεί μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, δύο ημέρες αφότου το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι ενισχύεται η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή.

«Το Πεντάγωνο αναπτύσσει σημαντικά μέσα στην περιοχή για να προετοιμαστεί για μια ενδεχόμενη ανάγκη υπεράσπισης του Ισραήλ από μια επίθεση», είπε ο Φίνερ μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC. «Ταυτόχρονα, προσπαθούμε να αποκλιμακώσουμε διπλωματικά την κατάσταση, επειδή δεν πιστεύουμε ότι ένας περιφερειακός πόλεμος θα ήταν προς το συμφέρον οποιουδήποτε αυτή τη στιγμή».

Οι ΗΠΑ κινητοποίησαν πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσουν τις στρατιωτικές δυνάμεις τους και τον σύμμαχό τους, το Ισραήλ, απέναντι στις απειλές που εκτοξεύουν το Ιράν και οι σύμμαχοί του, όπως η παλαιστινιακή Χαμάς και η λιβανέζικη Χεζμπολάχ.

«Δεν ξέρω τι θα κάνουν, ούτε πότε θα το κάνουν, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι», δήλωσε νωρίτερα σήμερα στο Fox News ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξέφρασε χθες Σάββατο την ελπίδα πως το Ιράν θα επιδείξει τελικά αυτοσυγκράτηση παρά τις απειλές ότι θα εκδικηθεί για την προ ημερών δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη, εν μέσω φόβων για γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν ελπίζει πως το Ιράν θα κάνει πίσω, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε «Το ελπίζω. Δεν ξέρω…».

Κάποιοι φεύγουν γιατί φοβούνται έναν ολοκληρωτικό πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, άλλων οι πτήσεις ακυρώθηκαν η μία μετά την άλλη: στο αεροδρόμιο της Βηρυτού οι επιβάτες περιμένουν επί ώρες, με έκδηλη ανησυχία για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ταυτόχρονα, μετά τις απειλές για αντίποινα σε βάρος του Ισραήλ, πολλές χώρες (Σουηδία, ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία) κάλεσαν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο το συντομότερο δυνατόν.

Στην αίθουσα αναχωρήσεων ολόκληρες οικογένειες, με παιδιά στην αγκαλιά των γονιών τους, παρακολουθούν τις στοίβες με τις αποσκευές τους και τον πίνακα των δρομολογίων – οι περισσότερες πτήσεις έχουν ως προορισμό την Κωνσταντινούπολη, το Αμάν και το Κάιρο. Κοντά στη ζώνη των αφίξεων, που συνήθως αυτήν την περίοδο είναι γεμάτη από κόσμο, ελάχιστοι άνθρωποι περιμένουν να υποδεχτούν τους δικούς τους.

Στον δρόμο προς το αεροδρόμιο, που διασχίζει τα νότια προάστια της Βηρυτού –περιοχή προπύργιο της Χεζμπολάχ– ένα τεράστιο πανό με τις φωτογραφίες του Ισμαήλ Χανίγια και του Φουάντ Σουκρ προειδοποιεί: «Θα εκδικηθούμε».

