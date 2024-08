Ισμαήλ Χανίγια: Ανθρωποκυνηγητό στο Ιράν για την εξιχνίαση της δολοφονίας του ηγέτη της Χαμάς – Δεκάδες συλλήψεις σύμφωνα με τους NYT

Το Ιράν έχει εξαπολύσει ένα ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να αποκαλύψει αυτούς που κρύβονται πίσω από τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια.

Όπως αρχίζει να διαφαίνεται από διάφορες πηγές, το φονικό πλήγμα ήταν το αποτέλεσμα της έκρηξης μιας βόμβας που είχε τοποθετηθεί στο κτίριο δύο μήνες πριν από την άφιξή του Χανίγια. Από την πρώτη στιγμή, Ιράν και Χαμάς κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι κρύβεται πίσω από την επίθεση, το οποίο όμως δεν έχει αναλάβει καμία ευθύνη.

Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται πληροφορίες από Ιρανούς αξιωματούχους υπό καθεστώς ανωνυμίας, οι αρχές του ισλαμικού καθεστώτος έχουν ήδη συλλάβει δεκάδες άτομα, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων αξιωματικών πληροφοριών, στρατιωτικών αξιωματούχων και εργαζομένων σε στρατιωτικό ξενώνα, προκειμένου να διασαφηνίσουν τον τρόπο με τον οποίο έλαβε χώρα αυτή η τεράστια και εξευτελιστική παραβίαση ασφαλείας, όπως πλέον θεωρείται στην Τεχεράνη.

Iran has arrested dozens, including intelligence officers and military officials, after a huge security breach enabled a Hamas leader’s killing.https://t.co/Ry66tlQFGe

— The New York Times (@nytimes) August 3, 2024