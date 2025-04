Ανάλυση του Reuters: Οι 100 πρώτες μέρες της DOGE υπό τον Έλον Μασκ – Πολύ χάος, λίγη αποδοτικότητα

Στη Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης, δικηγόροι, στατιστικολόγοι και άλλοι υψηλόβαθμοι υπάλληλοι της υπηρεσίας αποστέλλονται από τα κεντρικά γραφεία της Βαλτιμόρης σε περιφερειακά γραφεία για να αντικαταστήσουν τους βετεράνους διεκπεραιωτές αιτημάτων που απολύθηκαν ή εξαγοράστηκαν από τη διοίκηση Τραμπ.

Αλλά οι περισσότεροι από τους νεοεισερχόμενους δεν γνωρίζουν πώς να κάνουν τη δουλειά, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι χρόνοι αναμονής για Αμερικανούς με αναπηρία και ηλικιωμένους που εξαρτώνται από αυτά τα επιδόματα, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση. Ερωτηθείς σχετικά με τις αλλαγές, αξιωματούχος της υπηρεσίας κοινωνικής ασφάλισης SSA δήλωσε σε ηλεκτρονικό μήνυμα ότι οι υπάλληλοι που επανατοποθετήθηκαν «έχουν τεράστιες γνώσεις σχετικά με τα προγράμματα και τις υπηρεσίες μας».

Η υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) έχει αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα με την αστάθεια του διαδικτύου, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τους απομακρυσμένους υπαλλήλους να επιστρέψουν στα υπερπληθή γραφεία. Αυτό έχει οδηγήσει το προσωπικό σε χρήση προσωπικών συσκευών hotspot, με αποτέλεσμα τα συστήματα να πέφτουν κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου, όπως ανέφεραν δύο αξιωματούχοι της IRS στο Reuters. Η IRS δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Μετά από σχεδόν 100 ημέρες από την εντολή του Τραμπ και του τεχνολογικού δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ για την αποστολή με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας της ομοσπονδιακής γραφειοκρατίας, το Reuters εντόπισε 20 περιπτώσεις όπου οι περικοπές σε προσωπικό και χρηματοδότηση οδήγησαν σε καθυστερήσεις στις προμήθειες και αύξηση του κόστους, παράλυση στη λήψη αποφάσεων, μεγαλύτερους χρόνους αναμονής για το κοινό, υπαλλήλους υψηλότερων μισθών να καλύπτουν απλές δουλειές και φυγή ταλέντων στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.

«Το DOGE δεν είναι μια σοβαρή άσκηση», δήλωσε η Τζέσικα Ριντλ, συνεργάτης στο Ινστιτούτο Μανχάταν, μια δημοσιονομικά συντηρητική δεξαμενή σκέψης που υποστηρίζει τον εξορθολογισμό της κυβέρνησης. Η ίδια εκτιμά ότι το DOGE έχει εξοικονομήσει μόνο 5 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα και πιστεύει ότι θα καταλήξει να κοστίζει περισσότερο από ό,τι εξοικονομεί.

Τα παραδείγματα -που δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως- καλύπτουν 14 κυβερνητικές υπηρεσίες και περιγράφηκαν σε συνεντεύξεις του Reuters με τρεις δωδεκάδες ομοσπονδιακούς εργαζόμενους, εκπροσώπους συνδικάτων και εμπειρογνώμονες σε θέματα διακυβέρνησης.

Παρόλο που οι αναφορές αυτές δεν παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του σχεδίου του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας του Μασκ για τη δραστική μείωση του κόστους και του μεγέθους της ομοσπονδιακής γραφειοκρατίας, αποκαλύπτουν τις παράπλευρες απώλειες που προκύπτουν από τις προσπάθειες του DOGE να καταστήσει την εκτεταμένη ομοσπονδιακή γραφειοκρατία πιο αποτελεσματική.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο των περικοπών του DOGE στην κυβερνητική αποτελεσματικότητα, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Χάρισον Φιλντς ανέφερε σε δήλωσή του ότι η ομάδα του Μασκ «έχει ήδη εκσυγχρονίσει την κυβερνητική τεχνολογία, έχει αποτρέψει την απάτη, έχει εξορθολογήσει τις διαδικασίες και έχει εντοπίσει δισεκατομμύρια δολάρια σε εξοικονόμηση για τους Αμερικανούς φορολογούμενους».

Ο Fields δεν προσέφερε παραδείγματα βελτίωσης των κυβερνητικών συστημάτων πληροφορικής ή της αποδοτικότητας του εργατικού δυναμικού.

Ο Μασκ επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι θα αποχωρήσει τον επόμενο μήνα από τον ρόλο του στην εποπτεία του DOGE. Η θητεία του, διάρκειας 130 ημερών, ως ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος έληγε στα τέλη Μαΐου. Είπε ότι θα συνεχίσει να βοηθά τον Τραμπ να αναμορφώσει την κυβέρνηση, αλλά όχι με πλήρη απασχόληση. Ο μειωμένος ρόλος του αφήνει αμφίβολο το μέλλον του DOGE, αλλά οι ειδικοί σε θέματα διακυβέρνησης δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι οι περικοπές δαπανών θα συνεχιστούν.

Elon Musk is ready to leave the Trump administration because he is tired of fielding what he views as a slew of nasty and unethical attacks from the political left, Washington Post writes.

Musk’s status as a special civil servant is expected to expire at the end of May. pic.twitter.com/urZaX7K8tj

— Clash Report (@clashreport) April 21, 2025