Έλον Μασκ: «Από τον Μάιο θα αφιερώνω λιγότερο χρόνο στην κυβέρνηση των ΗΠΑ – Η κρίσιμη δουλειά έχει επιτευχθεί»

Ο Έλον Μασκ, ο επικεφαλής της Tesla και στενός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη (22/4) ότι θα αφιερώνει από τον Μάιο πολύ λιγότερο χρόνο στο να πιλοτάρει την επιτροπή για την «κυβερνητική αποτελεσματικότητα» (DOGE) που δημιουργήθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ για να μειώσει δραστικά τις δαπάνες του ομοσπονδιακού κράτους.

«Πιθανόν από τον επόμενο μήνα, από τον Μάιο, ο χρόνος που θα κατανέμω στη DOGE θα μειωθεί πολύ», είπε ο κ. Μασκ κατά τη διάρκεια συνδιάλεξης αφιερωμένης στα αποτελέσματα χρήσης πρώτου τριμήνου της κατασκευάστριας ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

«Από τον επόμενο μήνα, θα αφοσιώνω πολύ περισσότερο από τον χρόνο μου στην Tesla», συνέχισε, διαβεβαιώνοντας η «κρίσιμη δουλειά» της επιτροπής έχει ήδη «επιτευχθεί κατά μεγάλο μέρος».

Elon Musk is ready to leave the Trump administration because he is tired of fielding what he views as a slew of nasty and unethical attacks from the political left, Washington Post writes.

Musk’s status as a special civil servant is expected to expire at the end of May. pic.twitter.com/urZaX7K8tj

