Οργισμένος ο Τραμπ: «Τι δουλειά έχει εκεί ο Έλον;» – Μπλόκο στον Μασκ σε άκρως απόρρητη ενημέρωση για την Κίνα

Ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να εξοργίστηκε όταν πληροφορήθηκε ότι ο Έλον Μασκ επρόκειτο να παραστεί σε άκρως απόρρητη ενημέρωση για την Κίνα. «Τι στο διάολο κάνει εκεί ο Έλον; Φροντίστε να μην πάει», φώναξε στους συνεργάτες του, αναφέρει η Daily Mail, δίνοντας εντολή να αποκλειστεί ο δισεκατομμυριούχος από τη συνάντηση.

«Δεν θέλουμε να έχουμε έναν πιθανό πόλεμο με την Κίνα, αλλά μπορώ να σας πω πως αν συμβεί, είμαστε πολύ καλά εξοπλισμένοι για να τον αντιμετωπίσουμε. Δεν θέλω όμως να το δείξω αυτό σε κανέναν – και σίγουρα δεν θα το έδειχνες σε έναν επιχειρηματία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατακεραυνώνοντας τη διαρροή που αποκάλυπτε πως ο Έλον Μασκ επρόκειτο να λάβει εμπιστευτική ενημέρωση για τις κινήσεις των ΗΠΑ έναντι της Κίνας.

Σύμφωνα με κορυφαίο αξιωματούχο, ο Αμερικανός Πρόεδρος ξέσπασε λέγοντας στους συνεργάτες του: «Τι στο δ@@@ο κάνει εκεί ο Έλον; Φροντίστε να μην πάει».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο ίδιος επιτέθηκε στoυς New York Times για το δημοσίευμά τους. «Η Κίνα δεν θα αναφερθεί ή θα συζητηθεί καν», έγραψε.

«Πόσο ντροπιαστικό είναι το γεγονός ότι τα απαξιωμένα Μέσα Ενημέρωσης μπορούν να επινοούν τέτοια ψέματα. Όπως και να έχει, η ιστορία είναι εντελώς αναληθής!».

Τα σχόλια του Τραμπ αναδημοσιεύτηκαν στη συνέχεια στο X από τον Μασκ, ο οποίος χαρακτήρισε τους New York Times ως «καθαρή προπαγάνδα» και απείλησε, λέγοντας ότι «προσβλέπει στη δίωξη όσων στο Πεντάγωνο διαρρέουν κακόβουλα ψευδείς πληροφορίες στους NYT».

«Θα τους βρούμε», τόνισε.

