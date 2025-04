Γάζα: Tουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν από επιδρομές των IDF – Πρώτη εμφάνιση του νέου πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε όλη τη Γάζα είχαν ως συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 25 άνθρωποι την Παρασκευή, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, δήλωσαν εργαζόμενοι σε νοσοκομεία, καθώς ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στην Ιερουσαλήμ.

Devastating air strikes hit multiple Palestinian encampments in #KhanYounis, leaving at least 25 dead, including women and children. The ongoing violence continues to claim innocent lives as anger pours in with people calling for an immediate end to the #genocide in the #Gaza… pic.twitter.com/vJwsoiJMkr

— Doha News (@dohanews) April 17, 2025