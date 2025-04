Υεμένη: 80 νεκροί έπειτα από βομβαρδισμούς των ΗΠΑ λένε οι Χούθι

Οι αμερικανικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί εναντίον λιμένα στον οποίο βρίσκονταν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας στην Υεμένη είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 80 άνθρωποι, ανακοίνωσαν τη Μ. Παρασκευή (18/4) οι αντάρτες Χούθι, στη φονικότερη επιδρομή από την έναρξη της αμερικανικής εκστρατείας πριν από 15 μήνες εναντίον του κινήματος αυτού, που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Οι Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλο μέρος της εμπόλεμης Υεμένης, έκαναν λόγο χθες βράδυ για νέους βομβαρδισμούς, που απέδωσαν στις ΗΠΑ, με στόχο την πρωτεύουσα Σανάα και τα περίχωρά της, υπό τον έλεγχό τους.

BREAKING: The death toll from the Trump airstrike on Hodeidah, Yemen has climbed to 58, with 126 wounded.

After the first round of strikes, ambulance crews rushed in to help the wounded. That’s when the second Trump attack hit—just as rescuers were trying to save lives.… pic.twitter.com/3PFUmFwIlj

— Brian Krassenstein (@krassenstein) April 18, 2025