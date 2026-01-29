Αλυτρωτικό παραλήρημα Τούρκου ακροδεξιού πολιτικού στην Ξάνθη – Κάλεσε την Αθήνα να αναγνωρίσει ως τουρκική την μειονότητα στην Θράκη

Ακόμα ένα προκλητικό δημοσίευμα μέσου ενημέρωσης στην Τουρκία έρχεται να υπονομεύσει το κλίμα της επικείμενης συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, καθώς το Kapsam Haber Yorum δημοσιεύει θέμα για την επίσκεψη που έκανε ο ακροδεξιός εθνικιστής πολιτικός Ουμίτ Οζντάγκ, στην Θράκη, όπου με βάση το ρεπορτάζ, ζήτησε η Ελλάδα να αναγνωρίσει την τοπική μουσουλμανική κοινότητα ως «τουρκική».

«Ο ηγέτης του Κόμματος Νίκης, επισκέφθηκε την Τουρκική Ένωση Ξάνθης στο πλαίσιο των επαφών του στη Δυτική Θράκη. Μιλώντας στον Τύπο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Οζντάγκ δήλωσε ότι το Κόμμα Νίκης έχει ένα ισχυρό όραμα όχι μόνο για την εσωτερική τουρκική πολιτική, αλλά και για τον τουρκικό κόσμο, και ειδικά για τον τουρκικό λαό της Ρωμυλίας», έγραψε το τουρκικό μέσο.

Αξίζει να σημειωθούν δύο πράγματα:

Ο Οζντάγκ είναι γνωστός για την πολιτική του πορεία στην Τουρκία, όπου διεκδίκησε την ηγεσία του ακροδεξιού υπερεθνικιστικού Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, αλλά απέτυχε, εκδιώχθηκε από το κόμμα και στην συνέχεια ίδρυσε το δικό του, επίσης ακροδεξιό, αλλά πολύ μικρότερο, Κόμμα της Νίκης.

Εξίσου γνωστή είναι και η Τουρκική Ένωση Ξάνθης, που ιδρύθηκε το 1927. Ωστόσο το 1923 η Συνθήκη της Λωζάνης ανέφερε ότι η μειονότητα στην Θράκη είναι θρησκευτική, και μάλιστα μουσουλμανική και όχι τουρκική. Η εμμονή της οργάνωσης να αποκαλείται «τουρκική» αντίθετα με τα όσα προβλέπει η Συμφωνία της Λωζάνης την έχει φέρει σε αντιπαράθεση με τις ελληνικές κυβερνήσεις.

Στην Ξάνθη ο Οζντάγκ είπε ότι «οι Τούρκοι της Ρωμυλίας έχουν ισχυρή εκπροσώπηση στα ηγετικά στελέχη του Κόμματος Νίκης και ότι το πρόγραμμα του κόμματος προβλέπει μια πολιτική για τη Ρωμυλία και τα Βαλκάνια σε κρατικό επίπεδο». Τονίζοντας ότι το Κόμμα της Νίκης είναι ένα τουρκικό εθνικιστικό κόμμα σύμφωνα με τις αρχές του Ατατούρκ, ο Οζντάγκ είπε: «Το Κόμμα της Νίκης είναι το πολιτικό όργανο εκπροσώπησης του τουρκικού κόσμου και των Τούρκων της Ρωμυλίας που κληρονόμησαν την οθωμανική κληρονομιά. Παρακολουθούμε στενά τις πολιτικές, ανθρωπιστικές, δημοκρατικές και οικονομικές απαιτήσεις των Τούρκων συμπατριωτών μας στα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και την Ασία».

Ο Οντάγκ ισχυρίστηκε ότι η Δυτική Θράκη αποτελεί πολιτιστική επέκταση της Τουρκίας και ότι το Κόμμα της Νίκης έχει ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι σε αυτή την περιοχή και θα είναι πιο συχνά παρόν στη Δυτική Θράκη στο μέλλον.

Αλυτρωτικό παραλήρημα

Ο ακροδεξιός Τούρκος πολιτικός ισχυρίστηκε επίσης ότι «η τουρκική κοινότητα της Δυτικής Θράκης διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διασφάλιση της υγιούς εξέλιξης των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας», προσθέτοντας: «Εάν η Αθήνα ενεργήσει με σύνεση, η τουρκική κοινότητα της Δυτικής Θράκης μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη των οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Αυτό επιβάλλει και η πολιτική τέχνη».

Ο Οζντάκ υποστήριξε επίσης ότι «η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που αποτελεί απειλή για την Τουρκία από γεωγραφική και πληθυσμιακή άποψη. Δεν θεωρούμε την Ελλάδα απειλή. Το να λέμε ότι Είμαστε Τούρκοι δεν μπορεί να απαγορευτεί με τρόπο που αντιβαίνει στη λογική. «Είναι παράλογο να λέμε στα μέλη του τουρκικού έθνους, που ίδρυσε έναν από τους μεγαλύτερους πολιτισμούς στην ιστορία, ότι δεν μπορούν να αποκαλούν τους εαυτούς τους Τούρκους στη Δυτική Θράκη».

Ο ακροδεξιός πολιτικός είπε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να θεωρεί την Τουρκία ως απειλή και πρόσθεσε ότι οι φιλικές σχέσεις είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών. Και προχώρησε στην υπόδειξη ότι η Ελλάδα πρέπει να δεχτεί αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάνης, σύμφωνα με την τουρκική ιστοσελίδα λέγοντας: «Ο πιο σημαντικός τρόπος για να κερδίσουμε τη φιλία της Τουρκίας είναι να αναγνωρίσουμε τα δικαιώματα της τουρκικής κοινότητας στη Δυτική Θράκη. Η τουρκική παρουσία στη Ρωμυλία είναι σημαντική εδώ και αιώνες και θα συνεχίσει να υπάρχει παρά τις πιέσεις».