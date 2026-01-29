Δημοσκόπηση MRB: Στο 22,3% η ΝΔ, στη 2η θέση η Πλεύση Ελευθερίας με 10,1% – Τι λένε οι πολίτες για τη δήλωση Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

Προβάδισμα 12,2 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Πλεύση Ελευθερίας, που προσπέρασε το ΠΑΣΟΚ και βρίσκεται στην 2η θέση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης που διενήργησε η MRB για λογαριασμό του OPEN.

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,3%. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 10,1%, ενώ στην 3η θέση ισοβαθμούν το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση με 9,7%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,5%, η Φωνή Λογικής με 2,6%, το ΜέΡΑ25 με 2%, η Νίκη με 2,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,6% και η Νέα Αριστερά με 1%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι στο 23,6%

Η εκτίμηση ψήφου

Τα ποσοστά των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 29,2%

29,2% ΠΑΣΟΚ: 12,7%

12,7% Ελληνική Λύση: 12,7%

12,7% Πλεύση Ελευθερίας: 13,2%

13,2% ΚΚΕ: 7,9%

7,9% ΣΥΡΙΖΑ: 4.6%

4.6% Φωνή Λογικής: 3,4%

3,4% ΜέΡΑ25: 2,6%

2,6% Νίκη: 2,9%

2,9% Κίνημα Δημοκρατίας: 2,1%

2,1% Νέα Αριστερά: 1,3%

Καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 23,2%, ενώ ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 15,7%. Στην πρώτη θέση είναι «ο άλλος» με 37%.

Τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας

Με ποια κριτήρια θα ψηφίσουν οι πολίτες

Η Μαρία Καρυστιανού

Στην ερώτηση «πως αντιμετωπίζετε τις δηλώσεις της Καρυστιανού για τις αμβλώσεις», οι πολίτες απάντησαν:

Σίγουρα συμφωνώ – 9,5%

Μάλλον συμφωνώ – 10,1%

Μάλλον διαφωνώ – 15,9%

Σίγουρα διαφωνώ – 53,4%

Δεν ξέρω / δεν απαντώ – 11,1%

Στο ερώτημα για το αν πρέπει να επιτρέπονται οι αμβλώσεις στην Ελλάδα, οι πολίτες απάντησαν:

Να απαγορευτούν – 11,2%

Να παραμείνει το νομικό πλαίσιο που υπάρχει – 79,9%

Δεν ξέρω / δεν απαντώ – 8,9%

Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, οι πολίτες απάντησαν:

Σίγουρα θα το ψήφιζα – 12,3%

Μάλλον θα το ψήφιζα – 20,1%

Μάλλον δεν θα το ψήφιζα – 19,2%

Σίγουρα δεν θα το ψήφιζα – 38,8%

Δεν ξέρω / δεν απαντώ – 9,7%

Ο Αλέξης Τσίπρας

Πόσο θωρακισμένη είναι η χώρα απέναντι στα καιρικά φαινόμενα

Η ταυτότητα της έρευνας: