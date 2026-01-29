Δημοσκόπηση MRB: Στο 22,3% η ΝΔ, στη 2η θέση η Πλεύση Ελευθερίας με 10,1% – Τι λένε οι πολίτες για τη δήλωση Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

εκλογές 2023 κάλπη

Προβάδισμα 12,2 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Πλεύση Ελευθερίας, που προσπέρασε το ΠΑΣΟΚ και βρίσκεται στην 2η θέση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης που διενήργησε η MRB για λογαριασμό του OPEN.

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,3%. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 10,1%, ενώ στην 3η θέση ισοβαθμούν το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση με 9,7%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,5%, η Φωνή Λογικής με 2,6%, το ΜέΡΑ25 με 2%, η Νίκη με 2,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,6% και η Νέα Αριστερά με 1%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι στο 23,6%

Η εκτίμηση ψήφου

Τα ποσοστά των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου:

  • Νέα Δημοκρατία: 29,2%
  • ΠΑΣΟΚ: 12,7%
  • Ελληνική Λύση: 12,7%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 13,2%
  • ΚΚΕ: 7,9%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 4.6%
  • Φωνή Λογικής: 3,4%
  • ΜέΡΑ25: 2,6%
  • Νίκη: 2,9%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 2,1%
  • Νέα Αριστερά: 1,3%

Καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 23,2%, ενώ ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 15,7%. Στην πρώτη θέση είναι «ο άλλος» με 37%.

Τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας

Με ποια κριτήρια θα ψηφίσουν οι πολίτες

Η Μαρία Καρυστιανού

Στην ερώτηση «πως αντιμετωπίζετε τις δηλώσεις της Καρυστιανού για τις αμβλώσεις», οι πολίτες απάντησαν:

  • Σίγουρα συμφωνώ – 9,5%
  • Μάλλον συμφωνώ – 10,1%
  • Μάλλον διαφωνώ – 15,9%
  • Σίγουρα διαφωνώ – 53,4%
  • Δεν ξέρω / δεν απαντώ – 11,1%

Στο ερώτημα για το αν πρέπει να επιτρέπονται οι αμβλώσεις στην Ελλάδα, οι πολίτες απάντησαν:

  • Να απαγορευτούν – 11,2%
  • Να παραμείνει το νομικό πλαίσιο που υπάρχει – 79,9%
  • Δεν ξέρω / δεν απαντώ – 8,9%

Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, οι πολίτες απάντησαν:

  • Σίγουρα θα το ψήφιζα – 12,3%
  • Μάλλον θα το ψήφιζα – 20,1%
  • Μάλλον δεν θα το ψήφιζα – 19,2%
  • Σίγουρα δεν θα το ψήφιζα – 38,8%
  • Δεν ξέρω / δεν απαντώ – 9,7%

Ο Αλέξης Τσίπρας

Πόσο θωρακισμένη είναι η χώρα απέναντι στα καιρικά φαινόμενα

Η ταυτότητα της έρευνας:

