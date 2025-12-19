Αλεξάντερ Λουκασένκο: Η Λευκορωσία βρίσκεται κοντά στην αποκατάσταση των σχέσεών της με τις ΗΠΑ

Κοντά σε μια μεγάλη συμφωνία για την αποκατάσταση των σχέσεών της με τις ΗΠΑ δηλώνει ότι βρίσκεται η Λευκορωσία, σύμφωνα με όσα ανέφερε την Πέμπτη (18/12) ο πρόεδρος της χώρας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι το Μινσκ δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τους στενούς δεσμούς του με τη Ρωσία. Οι εξελίξεις έρχονται λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκιση μεγάλης ομάδας πολιτικών κρατουμένων, κίνηση που συνδέεται με τη χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων και ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω διπλωματικές επαφές.

Ο Λουκασένκο, μιλώντας πέντε ημέρες μετά τις αποφυλακίσεις, δήλωσε ότι αναμένει η βελτίωση των σχέσεων να οδηγήσει ακόμη και σε σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «Όλα κινούνται, όπως λένε, προς μια μεγάλη συμφωνία. Όλα κινούνται προς μια συνάντηση μεταξύ εμού και του Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας». Ο ίδιος υπενθύμισε ότι μέχρι την επιστροφή του Ρεπουμπλικανού προέδρου στον Λευκό Οίκο, αντιμετωπιζόταν από τη Δύση με αποστασιοποίηση, λόγω των ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της στήριξής του στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Από την αμερικανική πλευρά, αξιωματούχοι ανέφεραν στο Reuters ότι ο Λουκασένκο παρείχε συμβουλές για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ η Ουάσινγκτον φέρεται να επιδιώκει, σε κάποιον βαθμό, να τον απομακρύνει από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στενό του σύμμαχο. Την ίδια ώρα, η εξόριστη αντιπολίτευση εκφράζει την άποψη ότι μια τέτοια προσπάθεια δεν μπορεί να αποδώσει, καθώς ο Λουκασένκο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική και οικονομική στήριξη της Μόσχας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συζητούν την επαναλειτουργία της αμερικανικής πρεσβείας στο Μινσκ, η οποία είχε κλείσει μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Υπογράμμισε ότι η επαναπροσέγγιση με τις ΗΠΑ δεν θα γίνει σε βάρος καμίας άλλης χώρας, προσθέτοντας ότι ο ίδιος και ο Πούτιν «κατανοούν πλήρως» τις εξελίξεις. Όπως σημείωσε, η Λευκορωσία διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία από το 1994, όταν ανέλαβε την εξουσία, τονίζοντας ότι «όσο παραμένω πρόεδρος δεν θα παρεκκλίνουμε από αυτήν την πολιτική».

Την ίδια εβδομάδα, στη Λευκορωσία αναπτύχθηκαν πύραυλοι Ορέσνικ, ένας νέος τύπος υπερηχητικού πυραύλου που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά φέτος από τη Ρωσία στην Ουκρανία, γεγονός που εντάσσεται στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο της περιοχής.

Παράλληλα, μιλώντας στην Πανλευκορωσική Λαϊκή Συνέλευση, το ανώτατο συνταγματικό φόρουμ της χώρας, ο Λουκασένκο δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ να επαναληφθούν οι μαζικές διαδηλώσεις του 2020, οι οποίες είχαν ξεσπάσει μετά τις προεδρικές εκλογές που η αντιπολίτευση τον κατηγορεί ότι νοθεύτηκαν. Κατά τη διάρκεια πολύωρης συνεδρίασης με ερωταπαντήσεις, απέκλεισε επίσης κάθε ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης με τους «κακοποιούς» της εξόριστης αντιπολίτευσης και αναφέρθηκε ειρωνικά σε στελέχη της που ήταν μεταξύ των 123 αποφυλακισθέντων το Σαββατοκύριακο.

Αναφερόμενος στον Βίκταρ Μπαμπάρικα, ο οποίος είχε αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας στη φυλακή και είχε υποβληθεί σε επέμβαση το 2023, είπε ότι «Έχασε βάρος, δείχνει καλά, ένας ωραίος άνδρας. Γιατί λοιπόν είναι ενοχλημένος με μένα;», σημειώνοντας ότι εργαζόταν σε ποινική αποικία αποθηκεύοντας λέβητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ