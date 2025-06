Αυστρία: Τριήμερο πένθος για το μακελειό σε σχολείο – Γρίφος το κίνητρο του δράστη που αυτοκτόνησε

Οι αυστριακές Αρχές αναζητούν σήμερα απαντήσεις για τους λόγους που οδήγησαν έναν 21χρονο ένοπλο να σκοτώσει 10 ανθρώπους σε σχολείο όπου είχε φοιτήσει στην πόλη Γκρατς και στη συνέχεια να αυτοκτονήσει, σε μια από τις πιο βίαιες επιθέσεις στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Σήμερα η αστυνομία, που αναζητεί στοιχεία για τους λόγους που ο δράστης άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο και μετά αυτοκτόνησε στις σχολικές τουαλέτες, ανακοίνωσε ότι στο σπίτι του βρέθηκε αυτοσχέδια βόμβα, αλλά δεν ήταν λειτουργική.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο δράστης ο οποίος ήταν οπλισμένος με καραμπίνα και πιστόλι, έδρασε μόνος του. Κάποια αυστριακά Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο άνδρας, ο οποίος δεν έχει κατονομαστεί, φέρεται να είχε πέσει θύμα σχολικού εκφοβισμού. Η αστυνομία δεν το έχει ακόμα επιβεβαιώσει.

Οι αυστριακές Αρχές είπαν ότι ο ύποπτος δεν ολοκλήρωσε ποτέ τη φοίτησή του στο συγκεκριμένο σχολείο. Ο δράστης και αυτόχειρας άφησε σημείωμα στο οποίο ωστόσο δεν αποκάλυψε το κίνητρο της επίθεσης, είπε η αστυνομία.

Ο Φραντς Ρουφ, ο γενικός διευθυντής δημόσιας ασφαλείας, είπε ότι οι έρευνες για το κίνητρο του δράστη διεξάγονται με ταχείς ρυθμούς. «Δεν θέλουμε να εικάζουμε σε αυτό το στάδιο», δήλωσε ο ίδιος χθες, Τρίτη, το βράδυ στο εθνικό δίκτυο ORF.

Από τη στιγμή που η αστυνομία δέχτηκε την πρώτη κλήση για πυροβολισμούς σε σχολείο μέχρι που εκκενώθηκε ο χώρος πέρασαν περίπου 17 λεπτά, πρόσθεσε ο Ρουφ. Λεπτομέρειες για την επίθεση αποκαλύπτονταν με αργούς ρυθμούς.

