Αυστρία: Σημείωμα αυτοκτονίας είχε αφήσει ο δράστης που σκόρπισε τον θάνατο σε σχολείο στο Γκρατς

Σημείωμα αυτοκτονίας είχε αφήσει ο 21χρονος Άρτουρ Α., ο δράστης που αιματοκύλησε σχολείο στο Γκρατς στην Αυστρία, σύμφωνα με την Kronen Zeitung.

Η αυστριακή εφημερίδα αναφέρει ότι η αστυνομία βρήκε το σημείωμα στο σπίτι του δράστη, ο οποίος σκότωσε 10 άτομα, τραυμάτισε άλλα 12 και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε στις τουαλέτες του σχολείου.

Ο 21χρονος Αυστριακός, κάτοικος Γκρατς, είχε φοιτήσει στο ίδιο σχολείο, αλλά δεν αποφοίτησε ποτέ για λόγους που παραμένουν άγνωστοι μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με αναφορές, φέρεται να θεωρούσε τον εαυτό του θύμα εκφοβισμού.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο δράστης χρησιμοποίησε πιστόλι και κυνηγετική καραμπίνα για να διαπράξει το μακελειό. Πρόκειται για την χειρότερη τραγωδία στα χρονικά της χώρας, στην οποία κηρύχτηκε τριήμερο εθνικό πένθος.

Ten dead in Austria school shooting, including suspect

A student opened fire at a school in Graz, Austria. killing at least 10

Attacker reportedly was shot dead

