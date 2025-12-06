Αυστραλία: Κυρώσεις σε μέλη της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε την επιβολή οικονομικών κυρώσεων και ταξιδιωτικών απαγορεύσεων σε τέσσερα μέλη της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, εξαιτίας –όπως ανέφερε– της επιδείνωσης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών στη χώρα.

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας Πένι Γουόνγκ εξήγησε σε ανακοίνωσή της ότι τα πρόσωπα στα οποία επιβάλλονται οι κυρώσεις «ενέχονται στην καταπίεση των γυναικών και των κοριτσιών και στην υπονόμευση της καλής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου» στο Αφγανιστάν. Υπενθυμίζεται ότι οι Ταλιμπάν ανακατέλαβαν την εξουσία τον Αύγουστο του 2021, έπειτα από την αποχώρηση των δυνάμεων υπό την ηγεσία του NATO, στην οποία συμμετείχε και η Αυστραλία.

Η Καμπέρα ήταν μία από τις χώρες που απέσυραν εσπευσμένα τα στρατεύματά τους κατά τη χαοτική εκείνη αποχώρηση. Οι αυστραλιανές δυνάμεις είχαν συμμετάσχει στον πόλεμο για περίπου δύο δεκαετίες, εκπαιδεύοντας τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας και στηρίζοντας την κυβέρνηση που είχε τη στήριξη της Δύσης, μετά την ανατροπή των ισλαμιστών το 2001, έπειτα από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από την επιστροφή τους στην εξουσία, οι Ταλιμπάν έχουν δεχθεί σκληρή κριτική για τους περιορισμούς που επιβάλλουν στα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση και την εργασία. Αν και το καθεστώς υποστηρίζει ότι «σέβεται τα δικαιώματα των γυναικών», τονίζει ότι αυτό γίνεται στο πλαίσιο της ακραίας ερμηνείας του ισλαμικού νόμου και των τοπικών εθίμων.

Η Πένι Γουόνγκ ανέφερε ακόμη ότι οι κυρώσεις αφορούν τρεις “υπουργούς” των Ταλιμπάν και τον επικεφαλής του δικαστικού συστήματος. Τους κατηγόρησε ότι περιορίζουν δραστικά την πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών «στην παιδεία, στην απασχόληση, στην ελευθερία της μετακίνησης και στη συμμετοχή στα κοινά».

Η υπουργός τόνισε ότι τα μέτρα εντάσσονται σε ένα νέο πλαίσιο κυρώσεων της αυστραλιανής κυβέρνησης, που της δίνει τη δυνατότητα να επιβάλλει απευθείας ποινές και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, προκειμένου να αυξηθεί η πίεση στους Ταλιμπάν και να σταματήσει –όπως είπε– «η καταπίεση του αφγανικού λαού».

Η Αυστραλία έχει ήδη υποδεχθεί χιλιάδες Αφγανούς πρόσφυγες, ανάμεσά τους πολλές γυναίκες και κορίτσια, οι οποίοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τη χώρα όταν οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία. Σήμερα, μεγάλο μέρος του πληθυσμού του Αφγανιστάν εξαρτάται από την ανθρωπιστική βοήθεια για να μπορέσει να επιβιώσει.

